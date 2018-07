ELEMENTARY Su Rai 2 torna la sesta stagione | le anticipazioni | Watson e Holmes su un

Cast e personaggi di ELEMENTARY 6 al via su Rai2 il 27 luglio : Jonny Lee Miller e Lucy Liu pronti a stupire : Cast e personaggi di Elementary 6 non cambiano. Bastano i novelli Sherlock e Watson a risolvere i casi del crime drama americana e sicuramente Jonny Lee Miller e Lucy Liu sanno bene come fare. Gli episodi inediti della sesta stagione finalmente sbarcano in chiaro e questa volta non con una programmazione impossibile e impervia come è successo in passato. Cast e personaggi di Elementary 6 torneranno in onda oggi, 27 luglio, su Rai2 dalle 21.25 ...