Eclissi record della “Luna di Sangue” | la diretta streaming del Virtual Telescope da Roma

Arriva l’Eclissi lunare totale da record : sarà una notte imperdibile - ecco perché è speciale. Tutte le INFO UTILI sull’evento del secolo : Il 27 luglio 2018 sarà una grande notte per l’astronomia, per 3 motivi: Marte sarà in opposizione, cioè in posizione opposta rispetto al Sole e mai così vicino da 15 anni a questa parte; Marte e la Luna Piena saranno in congiunzione, distanti meno di 10 gradi; La Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, producendo l’Eclissi lunare più lunga del secolo. Gran parte del Pianeta potrà ammirare l’ombra rossastra della ...

