Eclissi lunare | gli astronomi indiani sfidano la superstizione con l’hashtag

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’Eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

Eclissi lunare totale - Marte apparirà grande quanto la luna il 31 luglio : la bufala del web : La luna attraverserà il centro dell’ombra terrestre per quasi due ore stanotte, in quella che sarà l’Eclissi lunare totale più lunga del secolo. E grazie all’allineamento delle orbite della Terra e di Marte intorno al sole il 31 luglio, il Pianeta Rosso farà il suo passaggio più ravvicinato al nostro pianeta dal 2003. Una bufala, ormai diventata virale, sostiene che Marte, nonostante sarà a 57,6 milioni di km di distanza, improvvisamente ...

Eclissi lunare - stasera un evento unico ben visibile dall'Italia : Per cui scegliete il posto più adatto per godervi uno degli spettacoli più incredibili offerto dall'universo. Gli ultimi articoli di Terza Pagina Torre Annunziata - No alla pena capitale, il Comune ...

Eclissi lunare - dall’Inghilterra un “assaggio” della “Luna di sangue” di questa sera : La “Luna di sangue” sarà un evento astronomico imperdibile per ammirare l’Eclissi lunare totale più lunga del secolo, che durerà 1 ora e 43 minuti. La luna apparirà sul lato notturno della Terra nelle ore serali (20:44 in Italia) e la totalità inizierà alle 21:30, raggiungendo il massimo alle 22:22. Ma gli effetti del meraviglioso evento astronomico sono già visibili, come dimostrano queste foto: un aereo della compagnia British Airways è stato ...

Eclissi lunare più lunga del secolo/ Gli orari e i luoghi dove osservarla. Quando sarà la prossima? : Eclissi lunare del 27 luglio: lo spettacolo della Luna Rossa visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere della migliore visione possibile.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:47:00 GMT)

Marte darà spettacolo nella notte dell’Eclissi lunare : scenario mozzafiato grazie all’enorme tempesta di sabbia in atto sul Pianeta Rosso - tutte le INFO UTILI per osservarlo : Questo mese di luglio è come un “Natale in anticipo” per gli astronomi e gli appassionati, ma il gran finale deve ancora arrivare. Questo weekend assisteremo ad un’eclissi Lunare totale mentre Marte sarà più vicino alla Terra di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni. Ecco un breve riepilogo di quando, come e cosa cercare nel cielo in questi ultimi giorni di luglio. Cosa succederà? Luglio ha già fornito le possibilità per ...

Nelle 'oasi' metropolitane djset con l'Eclissi lunare : in consolle Lady Coco e Glauco di Mambro : Capita che una consolle da sola non basti e che, per dare libero sfogo alla propria creatività, si debba sconfinare nella radio e nel teatro: ecco Lady Coco , romanissima, classe 1976, mente e ...

A chi “appartiene” davvero la luna? Un esperto risolve il dilemma prima dell’Eclissi lunare totale di domani : Da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin della missione Apollo 11 del 1969 hanno poggiato i loro piedi sul suolo lunare, altri 10 astronauti americani hanno camminato sulla luna. Ora con l’eclissi lunare totale di domani sera e l’anniversario dell’Apollo 11 del 20 luglio scorso, la luna ora è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Frans Von der Dunk, illustre professore di diritto internazionale aerospaziale del Nebraska College of Law, ...

Domani l’Eclissi lunare totale : ecco le credenze e le superstizioni di diverse culture legate alla “Luna di sangue” : La luna attraverserà l’ombra terrestre nella notte tra Domani, 27 luglio, e dopoDomani per dare origine all’eclissi lunare totale più lunga del secolo. Si tratta di un normale fenomeno astronomico, ma nonostante questo sono in molti a conferirle un significato mistico. Secondo una superstizione popolare sulla “Luna di sangue”, appellativo che il satellite si è guadagnato grazie al colore arancione-rossastro che assume durante l’evento, ...

Eclissi lunare del 27 luglio : ecco come l’ombra della Terra cambia il colore della luna : La “luna di sangue” illuminerà il cielo nella notte tra domani, 27 luglio, e dopodomani. Durante l’Eclissi, la luna attraverserà il centro dell’ombra più interna della Terra e per breve tempo sparirà alla vista. Ma piuttosto che sparire per un periodo considerevole, la luna piena assumerà subito un colore rosso scuro o arancione. Lo spettacolo imperdibile sarà visibile in tutta la totalità dell’Eclissi, che durerà 1 ora e 43 minuti. ...

Eclissi lunare del 27 luglio : ecco come vedere Marte senza telescopio mentre brillerà accanto alla Luna di sangue : Marte sarà visibile nel cielo durante questa settimana mentre si appresterà al suo passaggio più vicino alla Terra degli ultimi 15 anni. Il Pianeta rosso sarà a soli 57,6 milioni di km di distanza oggi, 26 luglio, e domani sarà in opposizione, il che significa che Marte e il sole saranno ai lati opposti della Terra.-- Domani, 27 luglio, è anche il giorno dell’attesissima Luna di sangue, l’Eclissi Lunare totale più lunga del secolo che farà ...