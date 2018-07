Eclissi di Luna | questa notte a naso all' insù | 3bmeteo ci spiega le varie fasi - video

“Luna di sangue” : servizi di emergenza in allerta per “comportamenti folli” durante l’Eclissi di questa sera? : questa sera la “Luna di sangue” si staglierà nel cielo notturno per dare origine all’eclissi lunare totale più lunga del secolo con una durata di ben 103 minuti. L’evento astronomico segna la seconda eclissi lunare totale e la seconda “Luna di sangue” dell’anno. Terra, sole e luna si allineeranno e il nostro pianeta occuperà la posizione centrale di questo schieramento. Anche se non esistono prove o spiegazioni ufficiali a riguardo, alcuni ...

L'Eclissi di Luna spiegata in un video dell'Esa : In attesa delL'eclissi di stasera , ore 21,30, un breve recap per immagini per ripercorrere i fondamentali sul fenomeno

L’Eclissi di Luna spiegata in un video dell’Esa : Stiamo per assistere alL’eclissi totale di Luna più lunga del secolo: a partire dalle 21,30 di stasera e fino alle 23,13 il nostro satellite sarà completamente oscurato dall’ombra della Terra. Un’ora e 43 minuti di “buio”, insomma, mentre il fenomeno complessivo (quasi quattro ore) avrà luogo dalle 20,24 di oggi fino alle 00,19 del 28 luglio. Qui tutte le informazioni.-- Ma per quale ragione avvengono le eclissi? E quanti tipi di ...

Eclissi di Luna 27 luglio 2018 : guida su tutto quello che c’è da sapere : Stanotte, venerdì 27 luglio 2018, assisteremo alla più lunga Eclissi totale di Luna di questo secolo. Ecco di seguito una guida per osservare l’evento e tutto quello che c’è da sapere. Eclissi di Luna 27 luglio 2018: guida su tutto quello che c’è da sapere COSA SUCCEDE Stasera 27 luglio avverrà un’Eclissi totale di Luna a conseguenza di due fattori. Il primo è che il nostro satellite si posizionerà al centro ...

Tutto quello che c'è da sapere sull'Eclissi totale di Luna di oggi : Quando e come vederla, quanto dura, cosa accade nello Spazio, perché è la più lunga eclissi di Luna del XXI secolo e cosa ci si può aspettare di osservare