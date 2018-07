Eclissi della “Luna di Sangue” | la diretta streaming Slooh VIDEO LIVE

Eclissi lunare - dall’Inghilterra un “assaggio” della “Luna di sangue” di questa sera : La “Luna di sangue” sarà un evento astronomico imperdibile per ammirare l’Eclissi lunare totale più lunga del secolo, che durerà 1 ora e 43 minuti. La luna apparirà sul lato notturno della Terra nelle ore serali (20:44 in Italia) e la totalità inizierà alle 21:30, raggiungendo il massimo alle 22:22. Ma gli effetti del meraviglioso evento astronomico sono già visibili, come dimostrano queste foto: un aereo della compagnia British Airways è stato ...

27 luglio 2018 - è la notte dell’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco dove vederla - orario e dirette streaming dall’Italia e dal mondo [VIDEO LIVE] : Nella notte del 27 luglio, meteo permettendo, dall’Italia e da gran parte del pianeta, si potrà osservare l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, avrà luogo un fenomeno che si ripeterà tra 100 anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. L’eclissi totale durerà 103 minuti e farà colorare di rosso il nostro satellite (ecco perché si parla, ...

Eclissi della luna rossa : “Luna - say cheese…” : Plaid, scacciazanzare, caffè… Tutto pronto per l’Eclissi di luna di venerdì sera? Ma soprattutto: vi siete organizzati per scattare foto memorabili, da condividere con noi caricandole sul Tumblr che abbiamo creato per l’occasione, lunadiluglio.tumblr.com? Perché è vero che sarà la più lunga del secolo, dunque il tempo non dovrebbe mancare, ma se ci si presenta all’appuntamento già ben preparati le chance di ottenere risultati spettacolari ...

Eclissi della Luna rossa : satanisti in cerca di gatti neri? : Domani sera è la notte dell’Eclissi della Luna rossa, l’Eclissi più lunga del XXI secolo un’ora 42 minuti e 56 secondi. Lo spettacolo in cielo è in programma venerdì 27 luglio e sarà visibile in tutta Italia, nuvole permettendo a partire dalle 21,30 fino alle 23.43. Si tratta di un Eclissi molto particolare che ha richiamato l’attenzione degli esoterici tra cui alcuni che stanno chiedendo gatti neri da sacrificare. “Che ...

Eclissi della Luna rossa : satanisti in cerca di gatti neri? : Domani sera è la notte dell’Eclissi della Luna rossa, l’Eclissi più lunga del XXI secolo un’ora 42 minuti e 56 secondi. Lo spettacolo in cielo è in programma venerdì 27 luglio e sarà visibile in tutta Italia, nuvole permettendo a partire dalle 21,30 fino alle 23.43. Si tratta di un Eclissi molto particolare che ha richiamato l’attenzione degli esoterici tra cui alcuni che stanno chiedendo gatti neri da sacrificare. “Che ...

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della Luna : il 27 luglio osservazione dell’Eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Eclissi lunare del 27 luglio : ecco come l’ombra della Terra cambia il colore della luna : La “luna di sangue” illuminerà il cielo nella notte tra domani, 27 luglio, e dopodomani. Durante l’Eclissi, la luna attraverserà il centro dell’ombra più interna della Terra e per breve tempo sparirà alla vista. Ma piuttosto che sparire per un periodo considerevole, la luna piena assumerà subito un colore rosso scuro o arancione. Lo spettacolo imperdibile sarà visibile in tutta la totalità dell’Eclissi, che durerà 1 ora e 43 minuti. ...

Prepariamoci a una delle più belle Eclissi lunari della nostra vita : Dopo aver vissuto male l'eclissi totale della Nazionale italiana di calcio è giunto il momento di gustarsi un'eclissi lunare coi fiocchi. Tanto lo so che una delle domande più in voga sull'eclissi è: ...

Bari - Presentata la 44edizione del Festival della Valle d'Itria dal titolo 'Eclissi d'amore' : Per entrambe le opere avranno luogo le anteprime under30 dedicate ai più giovani e Rai Radio 3, come ogni anno, trasmetterà entrambi gli spettacoli in diretta il 29 , Rinaldo, e il 31 luglio , ...

Prepariamoci a una delle più belle Eclissi lunari della vostra vita : Dopo aver vissuto male l’eclissi totale della Nazionale italiana di calcio è giunto il momento di gustarsi un’eclissi lunare coi fiocchi. Tanto lo so che una delle domande più in voga sull’eclissi è: ma si dice eclissi o eclisse? Si possono usare entrambi. Ovviamente le più famose sono le eclissi di

27 Luglio 2018 - grande attesa per l’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco tutto quello che c’è da sapere : Luglio 2018, astronomicamente parlando, è un mese ricco di eventi: primo tra tutti l’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo, che si verificherà giorno 27, e sarà osservabile anche dall’Italia (meteo permettendo). Il nostro satellite si colorerà di rosso, mentre il “Pianeta Rosso” verrà a trovarsi in condizioni di visibilità ottime, più luminoso che mai e anche vicino alla Luna. Il 27 Luglio il cielo notturno sarà ...