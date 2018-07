Ecco perché le console next-gen non dovrebbero puntare sul ' vero 4K' - articolo

Juventus-Bonucci - i tifosi non devono (e non possono) ostacolare il ritorno : Ecco perchè è un affare per i bianconeri : La Juventus è stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. La Juventus ha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per ...

Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la morte di Marchionne ci ha colpito : Un uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. Ori e stracci: la ricchezza, il successo, l’invidia e l’adulazione

F1 – Hamilton - la pressione e le critiche ai commentatori inglesi : “Ecco il perchè del mio tweet” : Le sensazioni di Lewis Hamilton alla vigilia del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes carico e motivato dopo la vittoria di Hockenheim Reduce dall’incredibile vittoria di Hockenheim, Lewis Hamilton arriva all’Hungaroring sicuramente sicuro di sè e con sensazioni positive. Il leader della classifica piloti conosce bene le proprie qualità e non teme nessun avversario seppur consapevole della competitività dei suoi ...

STATO-MAFIA/ Violante : se 'trattativa' c'è stata ne ero all'oscuro - Ecco perché : Luciano Violante In questa intervista ricostruisce la sua posizione in merito alla cosiddetta 'trattativa STATO-MAFIA' dopo la sentenza di Palermo.

Selvaggia Roma di Temptation Island : “Ecco perché non ho un padre” : Il padre di Selvaggia Roma: parla l’ex protagonista di Temptation Island Anche Selvaggia Roma si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island non ha evitato i quesiti più scomodi, quelli inerenti alla sua vita privata. No, questa volta l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, c’entra poco: la ballerina e […] L'articolo Selvaggia Roma di Temptation Island: ...

Facebook - la privacy costa cara. Ecco perché sta crollando in Borsa : Dopo due anni di trimestrali a prova di proiettile, Facebook crolla sotto i colpi delle stime disattese. Dopo gli scandali, l’azienda è stata costretta a rivedere la gestione della privacy, rendendole più stringenti ed intuitive. Il che si riflette sul business. Eppure un motivo per sorridere Zuckerberg ce l’ha: si chiama Instagram...

Tassa sui rifiuti - Ecco perché in 7 anni è quasi raddoppiata : Secondo la Confcommercio a incidere in modo significativo sul peso della Tari sono le inefficienze dei Comuni che ci costano circa un miliardo

De Vrij : 'Inter passo avanti nella mia carriera - Ecco perché l'ho scelta' : Stefan de Vrij , difensore dell' Inter , parla dopo il pareggio contro lo Sheffield United . Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport : 'Con la Lazio nell'ultima stagione ho giocato a tre ma fino all'anno scorso quasi sempre a quattro; con l'Olanda invece prima a quattro e adesso a tre. Finora non ho trovato difficoltà di ...

Facebook crolla in borsa/ Ultime notizie - 16.8 miliardi bruciati da Zuckerberg in pochi minuti : Ecco perché : Facebook crolla in borsa. Ultime notizie, 16.8 miliardi di dollari bruciati da Zuckerberg: ecco perché. Disattese le previsioni degli analisti circa la crescita degli utenti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Blocca volo in diretta Facebook per “salvare” rifugiato/ Video - blitz buonista ma inutile : Ecco perché : Blocca decollo di un aereo in diretta FB per evitare rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul volo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Gigantesco iceberg si avvicina a villaggio in Groenlandia : Ecco perché rappresenta una minaccia [GALLERY] : 1/4 Credit: NASA/USGS/Joshua Stevens/Kathryn Hansen. ...

MotoGp – Zarco e il segreto dei problemi Yamaha : “Ecco perchè non vince” : Johann Zarco, il momento grigio e le vittorie che non arrivano in casa Yamaha: le parole del francese della Tech3 Un po’ di meritato relax, per i piloti della MotoGp prima di un agosto di fuoco, importantissimo per la stagione. I campioni delle due ruote stanno ricaricando le energie in vista della seconda, fondamentale, parte della stagione 2018. Momento complicato per Johann Zarco, dopo un inizio positivo, il francese della Tech 3 ...

Ecco il perchè della lentezza di YouTube su Edge e Mozilla Firefox : L’8 febbraio di quest’anno pubblicammo un articolo dove denunciammo come lo scarso share di Microsoft Edge fosse dovuto anche alla stessa Google con il blocco di Google Hearth, la presenza di fastidiosi pop-up e soprattutto l’estrema lentezza di YouTube. A quanto pare avevamo ragione sul comportamento scorretto dell’azienda di Mountain View nei confronti dei suoi concorrenti. Chris Peterson, Technical Program Manager di ...

MEGHAN MARKLE/ L’anello nuziale : Ecco perché Harry rompe - ancora - le regole della casa Reale : MEGHAN MARKLE e Kate Middleton sempre più complici? Altro che rivali: spuntano nuove indiscrezione sulla discussa e amata moglie del principe Harry....(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:32:00 GMT)