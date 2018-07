Ecco le nuove «Charlie’s Angels» | Kristen Stewart come Cameron Diaz nel reboot

Il pop di Shonda Rhimes arriva su Netflix. Ecco le otto nuove serie TV in lavorazione : Shonda Rhimes Al via l‘era Netflix per Shonda Rhimes. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato la prima selezione di serie tv realizzate per il servizio streaming dalla “mamma” di Grey’s Anatomy. Un buon colpo commerciale, quello di assicurarsi le prestazioni in esclusiva della Rhimes, che sembra andare di pari passo con una nuova strategia del servizio streaming di strizzare sempre di più ...

Peugeot offerte di lavoro - Ecco le nuove opportunità automotive : quali sono le posizioni aperte? : Intanto, arrivano ottime notizie per chi è alla ricerca di una posizione lavorativa nel mondo automotive. Peugeot posizioni aperte: ecco tutte le info Peugeot parte di Groupe PSA, gruppo industriale ...

Le nuove startup del food Ecco il Lumsa digital hub : "Con questa nuova piattaforma vogliamo portare l'innovazione in tre settori chiave per l'economia siciliana e nazionale " dichiara Marco Gay, Amministratore Delegato di digital Magics " L e Pmi e l'...

Xiaomi Mi Band 3 : Ecco nuove immagini del cinturino trasparente : Sul social network cinese Weibo sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano una Xiaomi Mi Band 3 con un cinturino trasparente L'articolo Xiaomi Mi Band 3: ecco nuove immagini del cinturino trasparente proviene da TuttoAndroid.

Una migliore sorveglianza nel mercato elettrodomestici : Ecco le nuove procedure anti-falsificazione nei controlli : Al via il progetto europeo ANTICSS – Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance – per nuove procedure antifalsificazione nel campo degli elettrodomestici finalizzate a garantire la veridicità delle dichiarazioni dei produttori su efficienza energetica e prestazioni funzionali. L’iniziativa, nata dopo il cosiddetto “dieselgate”, vede tra i partner italiani, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ENEA e ...

«Cremonini Live 2018» : Ecco le nuove date nei palazzetti : Quattro stadi, 150mila spettatori, un palco di sessanta metri, tre passerelle, cinque maxi-schermi e venti scenografie. I numeri dell’ultimo tour di Cesare Cremonini colpiscono e impressionano: merito di un talento, quello di Cremonini, fra i più splendenti e di uno show meticoloso, curato nei minimi termini. Da qui, dopo le tappe a Lignano, Milano, Roma e Bologna, la decisione di aggiungere sedici nuove date indoor, nei palazzetti di ...

Divorzio - nuove regole : Ecco cosa cambia da oggi : Dal ?peso? degli anni passati insieme ai sacrifici fatti per la famiglia: l?avvocato Marco Meliti spiega tutte le novità in materia di Divorzio dopo quanto stabilito ieri...

Sampdoria - Ecco le nuove maglie : ... Genova, e la data di nascita del club, 12 agosto 1946, , un modo per rendere sempre più particolare 'la maglia più bella del mondo', scritta che compare di nuovo sul colletto interno come l'anno ...

Sampdoria - Eccoti Jankto! Intanto spuntano nuove idee per l’attacco : Sampdoria attiva sul mercato, la società del patron Massimo Ferrero vuole fare un ulteriore passo avanti verso l’Europa Sampdoria, Jankto è in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che o legherà al club del presidente Ferrero. Osti e Sabatini però, non intendono certamente fermarsi, anzi, stanno lavorando al rafforzamento dell’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato. La Sampdoria ...

Las Palmas - Ecco le nuove maglie 2018-2019 firmate Acerbis : Acerbis, sponsor del Las Palmas dalla stagione 2014-2015 ha presentato le divise per la nuova stagione L'articolo Las Palmas, ecco le nuove maglie 2018-2019 firmate Acerbis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : Ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

Atalanta - Ecco le nuove maglie : spicca lo stemma della DEA sul petto : Per il secondo anno consecutivo le divise dei bergamaschi sono firmate da Joma L'articolo Atalanta, ecco le nuove maglie: spicca lo stemma della DEA sul petto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diabete tipo 2 - quando la cura non funziona : Ecco le nuove terapie - dai farmaci all’insulina : Per molti di loro la cura non funziona, eppure il 30% dei pazienti diabetici(1) resta in una situazione di stallo, dove terapie a base di farmaci ipoglicemizzanti potenzialmente pericolosi non lasciano il passo ai medicinali innovativi, non solo più efficaci ma anche più maneggevoli e sicuri. L’armamentario farmacologico oggi disponibile è molto ampio e un suo impiego più appropriato permetterebbe di ridurre il pesante impatto socioeconomico del ...

Banksy a Parigi - Ecco le sue nuove opere : Anche questa volta il suo passaggio è stato segnato da una scia di opere dai forti messaggi politici, e dalle inevitabili discussioni che hanno saputo generare. Banksy, il celebre street artist dall’identità mai confermata, è approdato in quel di Parigi, e i suoi murales hanno così iniziato a comparire giorno dopo giorno sui palazzi della città. Tra i più controversi quello apparso vicino al centro di prima accoglienza per rifugiati a ...