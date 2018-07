eBay | cresce il numero di venditori milionari in Italia Sono di più al Sud

laragnatelanews

(Di venerdì 27 luglio 2018) E’ ormai da diversi anni a questa parte che, quando si parla di e-commerce o shopping online il primo pensiero finisce ad Amazon, la piattaforma fondata da Jeff Bezos che in questi anni è cresciuta in maniera spaventosa nel mondo registrando risultati in continua crescita, complici anche periodi di sconti (dal Black Friday al Prime Day) che vedonore notevolmente le vendite. Ma Amazon non è certo l’unica realtà del settore presente online. Un’altra piattaforma ancora molto conosciuta e apprezzata continua ad essere, in attività da oltre 20 anni. La piattaforma di aste online, nonostante la forte concorrenza, continua a registrare risultati positivi. E lo fa anche indove, secondo gli ultimi dati diffusi dalla società, è cresciuto ulteriormente ildi. Si tratta di quelle attività che, nel corso del 2017, attraverso...