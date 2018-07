EA si dice aperta al cross-play | anche riguardo alle sue serie principali

eurogamer

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilè sempre stato un argomento molto chiacchierato eEA ha voluto dire la sua durante l'ultima conferenza finanziaria con gli investitori.Come riporta Games Industry, il VP of investor relations, Chris Evenden ha affermato che la compagnia sta "Valutando lein termini di multier-platform in maniera simile a quanto effettuato da Fortnite, specialmente per quanto riguarda alcuni titoli che hanno una base d'utenza molto allargata e variegata." Evenden continua:Read more…