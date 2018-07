EA promette nuove IP per tutte le piattaforme e potrebbe aver confermato

eurogamer

(Di venerdì 27 luglio 2018) EA non è di certo una delle compagnie più amate da una parte dei videogiocatori ma al di là delle critiche rimane uno dei più grandi colossi del panorama videoludico e una di quelle compagnie che sotto molti aspetti può indirizzare una parte del settore.informazioni sul futuro di EA, quindi, non può che essere molto interessante.Nel corso di un incontro con gli investitori il CEO, Andrew Wilson, ha tracciato la strada che EA percorrerà nei prossimi anni sottolineando un focus molto importante sulla produzione diIP. Ecco quanto riportato in merito da DualShockers. "In aggiunta ai fantastici giochi in arrivo quest'anno (fiscale) come Battlefield V, Anthem, i titoli EA Sports e Command and Conquer Rivals, abbiamoIP in sviluppo perle. Tra gli studi di EA, Respawn sta sviluppando Star Wars Jedi: Fallen Order per l'anno fiscale 2020 (tra ...