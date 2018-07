EA Origin Access | il servizio Premier sarà disponibile dalla prossima settimana

Aggiunti Cities : Skylines - Darksiders e Rime al catalogo di Origin Access : EA ha aggiunto altri giochi (non EA) al suo servizio di abbonamento per PC Origin Access, compresi il simulatore di costruzione Cities: Skylines e la meravigliosa avventura Rime.Anche Darksiders: Warmastered Edition è incluso, così come i giochi indie Orwell: Ignorance is Strength, Mad Games Tycoon, Jotun, Ghost 1.0 e Crashlands.Come segnala Eurogamer.net, non è la prima volta che EA aggiunge i giochi non EA a Origin Access, sebbene queste siano ...

Mondiali Russia 2018 – Bellissime tifose e accessori Originali : le FOTO degli spettatori di Uruguay-Russia : Belli e originali: nella gallery le FOTO più belle dei tifosi di Uruguay-Russia ai Mondiali 2018 E’ ufficialmente iniziato il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. In campo si stanno sfidando le formazioni di Uruguay e Russia, con gli uruguaiani avanti di due reti sui padroni di casa. Tanto spettacolo allo stadio, non solo grazie alle reti dei calciatori e alle loro giocate, ma anche grazie agli originalissimi tifosi ...

E3 2018 : Origin Access Premier e il futuro che ci attende - editoriale : L'industria videoludica è in continua evoluzione, alla ricerca indefessa di nuove strade di fruizione del medium (e di guadagno). In mezzo a dibattiti tra vendita fisica e digitale, giochi come servizi e progetti pubblicati ad episodi, la strada del gaming su abbonamento ha preso man mano sempre più corpo, e nella conferenza di EA all'E3 2018 ne abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione. È stato infatti annunciato Origin Access Premier, un nuovo ...

Electronic Arts ha annunciato Origin Access Premier : Oggi, in occasione dell'EA Play di Los Angeles, Electronic Arts ha annunciatoOrigin Access Premier, il nuovo abbonamento che rivoluziona il modo di giocare su PC. I giocatori potranno vivere prima di chiunque altro le novità per PC di EA, a partire dalle novità più attese dell'anno come EA SPORTS FIFA 19, Battlefield V, Anthem e EA SPORTS Madden NFL 19."Milioni di giocatori hanno già provato l'esperienza di giocare tanti titoli attraverso i ...