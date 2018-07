“È stato il venditore di cocco” Choc sulla spiaggia della Sardegna Cosa è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Doveva essere una vacanza di relax in riva al mare, alla ricerca di qualche giorno di divertimento, tuffi refrigeranti e giochi in. E invece tutto si è trasformato in un vero e proprio incubo per una ragazza di vent’anni, originariaprovincia di Arezzo in Toscana, che si è trovata a vivere una notte terribile, che difficilmente riuscirà mai a dimenticare. La giovane aveva deciso di trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia e ad alcuni amici nella zona di Budoni, nella provincia sarda di Sassari. La turista si è però presentata di colpo di fronte alle forze dell’ordine per raccontare di essere stata vittima di una violenza sessuale. A ricostruire quanto accaduto è il quotidiano La Nazione sulle proprie pagine: la ragazza, stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata stuprata in un’auto in un parcheggio a due passi dal mare ...