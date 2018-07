E’ Sagan il vero eroe del Tour de France – Peter oltre il dolore per la maglia verde

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018)delde: lo slovacco lotta per arrivare a Parigi innonostante gli acciacchi dopo la caduta di due giorni fa Giornata complicata, oggi, per: lo slovacco della Bora Hansgrohe, ha dovuto affrontare l’ultima tappa di montagna delde2018, tra dolori e grande fatica. La caduta di due giorni fa è costata cara al campione del mondo in carica, che ha però lottato a denti stretti per non gettare la spugna e arrivare a Parigi con laaddosso. Ottimo lavoro di squadra:è stato supportato per tutta la tappa dai suo compagni, riuscendo a tagliare il traguardo entro il limite massimo per proseguire la sua gara. AFP/LaPresse Acciaccato e zoppicante nella sua camminata verso il palco per la premiazione per lanon ha intenzione di arrendersi: “oggi è stata probabilmente uno dei ...