“È morta il giorno dei suoi 18 anni” Destino infame | perché oggi tutti parlano di lei

: Morta giovane promessa dello snowboard, l`atleta si è spenta nel giorno del suo 18esimo compleanno - noitre32 : Morta giovane promessa dello snowboard, l`atleta si è spenta nel giorno del suo 18esimo compleanno - holdontoyou13 : @emzibiondino13 non voglio attaccarti ma non capisco cosa pretendete che posti quello che sta facendo è girare per… - Gazzettino : #morta giovane promessa dello snowboard, l'#atleta si è spenta nel giorno del 18esimo compleanno -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Questo mondo crudele si è preso la mia anima gemella per il suo diciottesimo compleanno. Ero così orgoglioso della bellissima giovane donna nel quale si era trasformata. Ellie mi mancherai più di quanto avresti mai potuto immaginare. Riposa in pace, piccola campionessa!”. Èneldel suo 18esimo compleanno. La giovane snowboarder del team GB Ellie Soutter è deceduta per motivi che non sono stati rivelati e a darne la notizia è il team olimpico che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e acari. Ellie era specializzata nel freeride e lo scorso anno era riuscita a portare a casa l’unica medaglia del Team GB all’European Youth Olympic Winter Festival a Erzurum, in Turchia. Recentemente era stata all’estero per allenarsi, ma da poche settimane era tornata in Inghilterra dove però è deceduta. Non si è a conoscenza di malattie o altri ...