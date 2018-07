E' la notte dell' eclissi di Luna più lunga del secolo

Odissea nello spazio - sconosciuto - antipasto della notte Europea dei Ricercatori 2018 : Un modo per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i Ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario. Il culmine sarà venerdì 28 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori ...

Astronomia - è la notte dell'eclissi di Luna più lunga del secolo : Roma, 27 lug., askanews, - Stasera occhi puntati al cielo per l'appuntamento con l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. La fase di totalità, che durerà ben 103 minuti, si verificherà tra le 21.

Mafia - 25 anni fa la notte delle bombe a Milano e a Roma - : Il 27 luglio 1993 alle 23.14 un'autobomba esplode in via Palestro, nel capoluogo lombardo. Dopo 43 minuti una deflagrazione anche nella Capitale, davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano, e ...

Danni nel palazzo - poi rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

27 luglio 2018 - è la notte dell’Eclissi della “Luna di Sangue” : ecco dove vederla - orario e dirette streaming dall’Italia e dal mondo [VIDEO LIVE] : Nella notte del 27 luglio, meteo permettendo, dall’Italia e da gran parte del pianeta, si potrà osservare l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, avrà luogo un fenomeno che si ripeterà tra 100 anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. L’eclissi totale durerà 103 minuti e farà colorare di rosso il nostro satellite (ecco perché si parla, ...

Maradona e Wanda Nara - tra i due una notte di fuoco : l'indiscrezione dell'attrice argentina : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a ...

Marte darà spettacolo nella notte dell’Eclissi Lunare : scenario mozzafiato grazie all’enorme tempesta di sabbia in atto sul Pianeta Rosso - tutte le INFO UTILI per osservarlo : Questo mese di luglio è come un “Natale in anticipo” per gli astronomi e gli appassionati, ma il gran finale deve ancora arrivare. Questo weekend assisteremo ad un’eclissi Lunare totale mentre Marte sarà più vicino alla Terra di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni. Ecco un breve riepilogo di quando, come e cosa cercare nel cielo in questi ultimi giorni di luglio. Cosa succederà? Luglio ha già fornito le possibilità per ...

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della Luna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Odissea nello spazio (sconosciuto) antipasto della notte Europea dei Ricercatori 2018 : Rappresentano il 96% del nostro Universo ma sono invisibili agli occhi (e a ogni più sofisticato strumento): sono la materia e l’energia oscura, il più grande enigma della cosmologia moderna. A raccontare gli affascinanti misteri di questo Universo oscuro sarà Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione di uno degli incontri di avvicinamento della Notte Europea dei Ricercatori ...

Ultima notte dell'archeologia al Museo della Città di Livorno : In programma " Letture e Musica ispirate all'archeologia: la medicina antica, dal mito alla scienza" . Orario di spettacolo: repliche ogni 30 min a partire dalle ore 21.15 , durata 20 min c.a., . E'...

Spettacolo in cielo domani 27 luglio : la Luna si tinge di rosso - è la notte dell’Eclissi totale più lunga del secolo : E’ l’evento astronomico più atteso dell’anno: l’Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo, uno Spettacolo imperdibile, in grado di emozionare adulti e bambini. L’eclissi che andrà in scena domani è speciale per tanti motivi, e tra questi, il fatto che, dopo tante “Superlune” (con il satellite al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita), con una dimensione apparente della Luna ...

‘MEETmeTONIGHT’ entra nel circuito della notte europea dei ricercatori : La due giorni di divulgazione scientifica “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca” diventa nel 2018 e 2019 evento

Vigili di notte a Vico Equense : pagano gli imprenditori della Marina d'Equa : Vico Equense - Gli imprenditori turistici della Marina d'Equa si autotassano. E decidono di sponsorizzare i Vigili urbani. Una partnership, quella sancita di recente con il comune, che permetterà agli ...

"Toccar - vedere e leggere" Ecco la notte dell'Opera : ... aperitivo con Brockhaus prima dell'Opera La Lega attacca: «Flauto magico, un'indegna predica politica» L'Elisir mette tutti d'accordo: «Meravigliosa, voto 10» , Le video-interviste al pubblico, ...