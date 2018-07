E’ la notte dell’eclissi della “Luna di Sangue” | la diretta streaming dal Parco

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

27 luglio 2018 - è la notte dell’eclissi della “Luna di Sangue” : ecco dove vederla - orario e dirette streaming dall’Italia e dal mondo [VIDEO LIVE] : Nella notte del 27 luglio, meteo permettendo, dall’Italia e da gran parte del pianeta, si potrà osservare l’eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, avrà luogo un fenomeno che si ripeterà tra 100 anni e che ci regalerà un cielo suggestivo. L’eclissi totale durerà 103 minuti e farà colorare di rosso il nostro satellite (ecco perché si parla, ...

Marte darà spettacolo nella notte dell’eclissi Lunare : scenario mozzafiato grazie all’enorme tempesta di sabbia in atto sul Pianeta Rosso - tutte le INFO UTILI per osservarlo : Questo mese di luglio è come un “Natale in anticipo” per gli astronomi e gli appassionati, ma il gran finale deve ancora arrivare. Questo weekend assisteremo ad un’eclissi Lunare totale mentre Marte sarà più vicino alla Terra di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni. Ecco un breve riepilogo di quando, come e cosa cercare nel cielo in questi ultimi giorni di luglio. Cosa succederà? Luglio ha già fornito le possibilità per ...

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della Luna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Spettacolo in cielo domani 27 luglio : la Luna si tinge di rosso - è la notte dell’eclissi totale più lunga del secolo : E’ l’evento astronomico più atteso dell’anno: l’Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo, uno Spettacolo imperdibile, in grado di emozionare adulti e bambini. L’eclissi che andrà in scena domani è speciale per tanti motivi, e tra questi, il fatto che, dopo tante “Superlune” (con il satellite al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita), con una dimensione apparente della Luna ...