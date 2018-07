“È bellissima ma… Perché lo fa?” Senza pietà con Ilary Blasi

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) “vestita in quel modo sembra tipo quelle decorazioni del tavolo ai 18esimi”, “Capisco che ci siano le zanzare ma vestirsi da zanzariera è un po’ esagerato eh”, commentano i telespettatori in rete. “Ma chi la veste la? Ne avessero azzeccato uno di vestito, eppure lei è!”. E ancora: “, te prego, cambia stilista. Ti hanno vestito come una tenda e pure brutta questa sera!”, “Ma chi la veste, Malgioglio? No,altrimenti non si spiega”, “Ma la costumista dic’è o ci fa? Non mi garba nessuno dei suoi outfit MAI”, ha sottolineato un altro utente di Twitter. E i paragoni continuano:“Staseraè vestita da Barbie tulle”, “Il vestito di Ilariè il porta confetti della comunione di mia cugina”. Insomma, l’outfit della moglie di Francesco Totti scelto per la quarta puntata ...