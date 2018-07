Droni | bot | algoritmi | le preoccupazioni degli esperti sul nostro futuro hi-tech

Tecnologia - Droni : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare - lanciano salvagenti e canotti : Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso dei droni per il soccorso in mare si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria ...

Torna il «Campus party» Tra Droni e robot la festa dell'innovazione : Un modo per trovare l'ispirazione, per formarsi ma anche confrontarsi sui temi del futuro, spaziando tra diverse aree tematiche come scienza, imprenditoria, coding e creatività. Inoltre per i 5 ...

Droni - in Italia primo evento sui robot marini e subacquei : Roma, 5 lug., askanews, - Droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l'esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche ...

Droni - arrivano in Italia i robot marini e subacquei : Sbarcano anche in Italia i Droni del mare dopo il boom di quelli aerei . Si tratta di vari tipi di Droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici ...

Un mare di Droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitoraggio dell’ambiente - archeologia e soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...