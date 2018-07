Droga | dalla Colombia al porto di Livorno la cocaina destinata al clan rom di Latina

Scampia : la storia di Marco - fuggito dalla Droga a bordo di un treno : Marco Pirone a soli 9 anni, dopo la separazione dei genitori, a Scampia ha frequentato l’Università dell’abbandono. Solo, in una Scampia in piena espansione criminale. A 14 anni Marco ha iniziato a drogarsi. Marco senza punti di riferimento, senza affetto, ha cercato la sicurezza tra i palazzoni grigi di Scampia, tra le strade enormi. La sua famiglia l’ha sostituita con i “guaglioni” del rione, buoni e cattivi, con loro non si sente mai ...

Armi - esplosivi e Droga dalla Colombia : così il clan faceva "tremare" il paese : ... Rosarno; "Freedom Store di Borgese Caterina", attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, Rosarno; "E20 di Spettacolo di Ursetta Domenico", attività di spettacoli pirotecnici, Vibo Valentia ...

Corona resta sotto osservazione - i giudici : 'Deve disintossicarsi dalla Droga' : Il percorso intrapreso da Fabrizio Corona resta lungo e faticoso, deve liberarsi dalla dipendenza fisica e psicologica delle droghe. Questo è quello che scrivono in una nota i giudici del tribunale di Sorveglianza, citando in parte la relazione del carcere di Bollate, nel provvedimento che rinvia al prossimo autunno la decisione riguardo al mantenimento o meno dell'affidamento terapeutico concesso a Corona lo scorso febbraio, in maniera ...

Folle punizione - lanciano ragazzo dalla finestra per un debito di Droga : Hanno lanciato un giovane dalla finestra, facendolo precipitare dal primo piano e procurandogli lesioni per 40 giorni di prognosi, per un debito di droga. Tre pusher sono stati arrestati dai ...

Terni / Droga negli slip - arrestato dalla polizia : Terni E' stato fermato dopo un breve inseguimento tra le vie del centro di Terni, un presunto spacciatore del posto di 28 anni, arrestato dalla squadra mobile dopo essere stato sorpreso in possesso di ...

Tom Hanks - il figlio Chet sta male/ La dipendenza dalla Droga : dopo il ricovero un dito medio per i fotografi : Tom Hanks, il figlio Chet sta ancora male, la dipendenza dalla droga e l'abuso di alcol: dopo il ricovero e una operazione, esce dall'ospedale e regala un dito medio ai fotografi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:21:00 GMT)