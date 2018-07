Doping | caso Schwazer | ' Sicuri che ci siano state manipolazioni sulle urine'

Schwazer e il caso Doping - la clamorosa indiscrezione : “Le sue urine furono manipolate” : In attesa dei risultati della perizia del Ris di Parma, arrivano indiscrezioni sui risultati delle analisi che parlano di una possibile manipolazione delle urine dell'atleta. Una prospettiva che lo scagionerebbe dalle accuse di doping costategli 8 anni di squalifica.Continua a leggere

Tennis - Serena Williams tuona dopo il caso antiDoping : “discriminazione nei miei confronti” : Serena Williams non ci sta ed alza la voce contro l’Usada, accusandola di “discriminazione” nei suoi confronti Serena Williams non ci sta e attacca l’Usada, accusandola di “discriminazione”. La 36enne Tennista sostiene di essere la giocatrice statunitense più controllata. “Fra tutti i Tennisti, è dimostrato che sono quella che viene sottoposta a più test. Discriminazione? Io penso di sì”, lo ...

Mondiali : Fifa - nessun caso Doping : ANSA, - MOSCA, 12 LUG - La Fifa non ha segnalato casi di doping dopo quasi 4 mila prelievi eseguiti da gennaio, in un programma di test applicato alla fase finale dei Mondiali di calcio. L'ultimo caso ...

Vincenzo Nibali : caso Doping Froome/ "Non so perchè sia stato assolto" : caso Froome doping, Vincenzo Nibali critico: usati due pesi e due misure, le motivazioni dell'assoluzione non sono chiare. Lo Squalo parla del grande rivale al Tour de France(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Tour de France 2018 - il via con i fischi a Froome. Il rivale Nibali sul caso Doping : “Motivi per cui è stato assolto non chiari” : I ciclisti sono già in sella, la prima tappa per velocisti, 201 chilometri da Noirmoutier-en-L’Ile a Fontenay Le Comte, è partita. Ma il Tour de France 2018 è già cominciato venerdì sera, con le parole di Vincenzo Nibali. Sul caso di Chris Froome sono stati usati “due pesi e due misure”, ha detto il messinese. “I motivi per cui è stato assolto non sono chiari a tutti, non abbiamo avuto accesso alle informazioni”, ha ...

Tour de France – Froome - il caso Doping e l’obiettivo doppietta : “quante speculazioni! Vorrei fare come Pantani” : Chris Froome sogna di eguagliare Marco Pantani: le sensazioni del britannico del Team Sky alla vigilia del Tour de France tra caso doping e motivazione Sabato avrà ufficialmente inizio il Tour de France 2018, si parte da Noirmoutier-en-l’Ile per una tappa tutta in pianura, dove i velocisti si daranno battaglia. A difendere il titolo ci sarà invece Chris Froome, appena uscito assolto dallo scandalo doping e fresco vincitore del Giro ...

David Lappartient : “Lotta al Doping diversa dopo il caso Froome. Il nuovo ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...

Caso Froome – Chris assolto - ma l’esperto antiDoping è scettico : “arduo capire” : L’esperto antidoping scettico dopo l’assoluzione di Chris Froome dal Caso salbutamolo: le parole di Parisotto Chris Froome può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo diversi mesi di lotta, critiche, polemiche e tanta fatica, il Caso salbutamolo sembra essere definitivamente archiviato: il britannico è stato assolto e adesso può dedicarsi completamente al Tour de France, mirando alla doppietta dopo la vittoria al Giro ...

Perché è stato assolto Chris Froome? Archiviato il caso salbutamolo - le spiegazioni del Team Sky : analizzati 21 test antiDoping! : Chris Froome è stato assolto in merito al noto caso salbutamolo: a dieci mesi di distanza dalla non negatività a questo principio contenuto nel Ventolin, il Tribunale Antidoping della UCI ha deciso di mettere fine alla vicenda e di archiviare il fascicolo. Il britannico può lasciarsi alle spalle un episodio che comunque rimarrà nella sua carriera, conserva i trionfi conquistati alla Vuelta di Spagna dello scorso anno (durante la quale venne ...

Chris Froome è stato assolto dal tribunale antiDoping del ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 : Il ciclista britannico Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping dell’UCI, la federazione internazionale di ciclismo, in un caso di doping in cui era coinvolto dallo scorso anno. Froome potrà ora correre il Tour de France, che inizia questo sabato, The post Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping del ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 appeared first on Il Post.

Ciclismo - Froome sarà al Tour de France : per Uci e Wada non c’è nessun caso Doping : Dopo il caso salbutamolo scoppiato alla Vuelta dello scorso anno, il ciclista britannico era stato escluso dagli organizzatori del Tour de France. Il tribunale antidoping dell'UCI e la stessa Wada hanno invece assolto il ciclista del team Sky, che ora potrà regolarmente partecipare alla "Grande Boucle".Continua a leggere

CHRIS FROOME ASSOLTO! Non è colpevole per il Tribunale AntiDoping - il caso salbutamolo si chiude qui. Parteciperà al Tour de France : CHRIS FROOME è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Il Tribunale Antidoping della UCI ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test Antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme Antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della Federazione ...

Caso Doping Magnini : udienza fissata per il 12 luglio : Filippo Magnini dovrà rispondere davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping delle accuse che potrebbero portarlo alla squalifica E’ stata fissata per il 12 luglio alle 14 l’udienza davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, Tna, di Filippo Magnini per il quale è stata chiesta una squalifica di 8 anni. Il calendario delle udienze stabilito dalla prima sezione del Tna per il mese di luglio 2018: 2 ...

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 - mazzata per il caso Doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...