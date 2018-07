Donna uccisa | marito ai domiciliari

“Uccisa in modo brutale”. Choc al mare dei vip. Vittima una Donna di 34 anni : Prima un pugno in pieno volto. Poi la violenza più cieca: calci, pugni e la testa sbattuta più volte contro il water e il lavandino. Una scena orribile quella che si è presentata agli occhi della polizia. Succede nel tempio delle vacanze, quella Baia Sardinia – nei pressi di Arzachena in Costa Smeralda – destinazione preferita di milioni di italiani. Ha lottato Zeneb Badid, 34 anni, in un letto d’ospedale del Giovanni Paolo II di Olbia, poi ieri ...

Arzachena : un festino a base di droga e alcol fatale ad una Donna marocchina uccisa da connazionali : PRIMAPRESS, - Arzachena, SASSARI, - Un festino a base di alcol e droga potrebbe essere stata la causa scatenante dell'uccisione di una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, ...

Massacrata e uccisa una Donna in Costa Smeralda : fermate due persone - : La vittima, residente ad Arzachena, è stata ripetutamente colpita durante un festino a base di droga e alcol. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due uomini, che sono stati trasferiti nel ...

Massacrata e uccisa una Donna in Costa Smeralda : fermate due persone : Massacrata e uccisa una donna in Costa Smeralda: fermate due persone La vittima, residente ad Arzachena, è stata ripetutamente colpita durante un festino a base di droga e alcol. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due uomini, che sono stati trasferiti nel carcere di Nuchis, a Tempio ...

Costa Smeralda - Donna di 34 anni picchiata e uccisa durante un festino : Zeneb Badid, una donna di 34 anni marocchina, è stata uccisa a calci e pugni in una casa sulle colline di Baja Sardinia, vicino ad Arzachena. I suoi presunti aggressori, connazionali della vittima, sono già finiti in manette con l'accusa di omicidio aggravato per futili motivi, in concorso tra loro.Continua a leggere

Arzachena - Donna massacrata di botte e uccisa : fermati due uomini : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle colline di Baia Sardinia. La donna era stata ricoverata in gravissime condizioni ieri nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è morta ieri notte. fermati dai carabinieri con l’accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou, 40 anni, e Soufyane ...

Una Donna è stata massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle colline di Baia Sardinia, vicino ad Arzachena. La donna era stata ricoverata in gravissime condizioni ieri nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è morta ieri notte. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou, ...

Hollywood - uomo armato si barrica in un supermercato - poi la sparatoria : uccisa una Donna : Hollywood, uomo armato si barrica in un supermercato, poi la sparatoria: uccisa una donna Un uomo armato ha tenuto in ostaggio decine di persone all’interno di un supermercato a Hollywood. Dopo ore di trattative è nato uno scontro a fuoco con la polizia: l’uomo si è arreso, ma una donna è rimasta uccisa nella sparatoria. […] L'articolo Hollywood, uomo armato si barrica in un supermercato, poi la sparatoria: uccisa una donna ...

Hollywood - uomo armato si barrica in un supermercato - poi la sparatoria : uccisa una Donna : Un uomo armato ha tenuto in ostaggio decine di persone all'interno di un supermercato a Hollywood. Dopo ore di trattative è nato uno scontro a fuoco con la polizia: l'uomo si è arreso, ma una donna è rimasta uccisa nella sparatoria. L'azione dell'uomo sembra sia nata in seguito a una lite familiare, che si è conclusa con alcuni colpi sparati verso la nonna e la fidanzata.Continua a leggere

A Milano una Donna è stata travolta e uccisa da un'auto che ha sbagliato manovra in un parcheggio condominiale : È morta la donna filippina di 61 anni che ieri è stata travolta da un'auto guidata da una connazionale di 51 anni all'interno del parcheggio di un condomino in via Privata Bisceglie 74, a Milano.Nell'impatto sono state coinvolte altre quattro persone, tutti famigliari della vittima che erano seduti sotto un patio all'esterno di un'associazione cattolica: un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51, un bambino di 10. Nessuno ha ...

Donna uccisa a coltellate - Safri ritratta : non sono stato io : Ha ritrattato tutto Zakaria Safri, 38 anni, marocchino, da 20 in Italia, reo confesso dell'omicidio di Sabrina Malipiero , la commessa pesarese di 52 anni trovata in un lago di sangue sabato. L'uomo, ...

Lecce - Donna uccisa con coltellate alla gola : il marito confessa : Lecce, donna uccisa con coltellate alla gola: il marito confessa Lecce, donna uccisa con coltellate alla gola: il marito confessa Continua a leggere L'articolo Lecce, donna uccisa con coltellate alla gola: il marito confessa proviene da NewsGo.

Lecce - Donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” L’omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un […] L'articolo Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” ...

Lecce - Donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : L'omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri.Continua a leggere