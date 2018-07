Domani Torino-Nizza ad Alessandria

I timori di Torino per il Domani - con Fca senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

Allarme caldo : Domani bollino arancione a Bolzano - Perugia e Torino : Aumentano le temperature nei prossimi due giorni. Per domani il ‘bollino arancione’ è previsto a Bolzano, Torino e Perugia. I capoluoghi di Umbria e Piemonte dovranno fare i conti con la canicola anche nella giornata di venerdì, insieme a Bologna. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal ministero della Salute. domani ‘bollino giallo’ per Ancona, Bolzano, Brescia, Milano e Verona; venerdì ad Ancona, ...

Il marziano Cristiano Ronaldo è già a Torino - Domani la presentazione : Lunedì visite mediche, giro alla Continassa e prime parole bianconere. Domenica pomeriggio Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino. Il suo

Torino - Domani le visite di Bremer : domani non solo visite mediche per Meité. Secondo Sky Sport , per la giornata di lunedì sono previsti anche gli accertamenti clinici al Torino per il difensore brasiliano Gleison Bremer .

Juventus - Cancelo è arrivato a Torino : Domani le visite : Torino - João Cancelo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino con un volo privato proveniente da Valencia. Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera ...

CANCELO ALLA JUVENTUS/ Affare fatto col Valencia - Domani sarà a Torino per firmare : CANCELO ALLA JUVENTUS: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Domani a Torino la Giornata Nazionale della Bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : Ma non c'è solo carne al Villaggio Coldiretti che è l 'unico posto al mondo dove tutti possono fare una esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano a soli 5 euro per tutti i menu preparati ...

Perin-Juve - affare fatto! È a Torino - Domani le visite mediche : affare fatto: il lungo corteggiamento a Mattia Perin si è concluso, per i prossimi quattro anni sarà un portiere della Juventus. Operazione conclusa tra il club bianconero e il Genoa, e la Juventus ha ...

A Torino Domani moschee aperte per tutti : I centri islamici aperti a tutti e a tutte per un giorno, all’insegna dell’accoglienza e della condivisione. L’iniziativa moschee aperte

Torino : Rfi - Domani riprende circolazione fra Chivasso e Ivrea : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – riprenderà domani mattina la circolazione ferroviaria fra Ivrea e Aosta, sulla linea ferroviaria Chivasso – Aosta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno concluso gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della linea ferroviaria. Fino a mercoledì 30 i treni percorreranno, come previsto dalle norme tecniche, a velocità ridotta i binari in corrispondenza del passaggio a livello. La velocità ...

Torino : Cat - sciopero da ore 22 Domani a 6 domenica per difesa sicurezza : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – “Ancor prima del tragico incidente di Caluso abbiamo proclamato uno sciopero dalle ore 22,00 di sabato 26 alle ore 6,00 di domenica 27 maggio che contiene anche il problema della sicurezza. Ed è la mobilitazione che ci permette di gridare al paese lo sdegno per i nostri morti e per le insicurezze di tutti i giorni, insicurezze che poi colpiscono anche i viaggiatori”. E’ quanto afferma la sigla ...