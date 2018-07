Domande asilo | -14% nel secondo trimestre | -23% in giugno

Cambiare 'Sophia' per derogare Dublino - il piano Conte : distribuire i porti di sbarco per ripartire le Domande di asilo : Cambiare le regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, per trovare deroghe al regolamento di Dublino. E' la richiesta che il governo Conte avanzerà al vertice del Cops a Bruxelles, il Comitato politico e di sicurezza che si riunisce a partire da domani e che sarà una prima occasione per affrontare il tema della revisione delle regole delle missioni ...