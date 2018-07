Dolcenera | «Così perseguo l’anticonformismo»

vanityfair

: Nera che porta via che porta via la via Nera che non si vedeva da una vita intera così dolcenera nera Nera che pi… - valuzzi77 : Nera che porta via che porta via la via Nera che non si vedeva da una vita intera così dolcenera nera Nera che pi… - giusystagno : RT @fatabianca83: #scorrano #luminariepiùbellealmondo #Dolcenera sì è così. #Salento - Rosina_noir : RT @fatabianca83: #scorrano #luminariepiùbellealmondo #Dolcenera sì è così. #Salento -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dice: «A me piace lavorare mentre gli altri sono in vacanza». Un singolo in radio (Un altro giorno sulla Terra), un’estate in giro per festival (da Collisioni, in Piemonte, al Locomotive Jazz Festival di Melendugno, Puglia),si prepara a tornare in autunno con un nuovo album, anticipato in questi mesi da un Ep «trap», Regina Elisabibbi. Un (piccolo) disco nato quasi per scherzo, dopo avere pubblicato su Youtube delle cover di trapper molto in voga in Italia (vedi alla voce Young Signorino). https://www.youtube.com/watch?v=NkCk5qvL5GU LEGGI ANCHEDa «Mmh ha ha ha» a «Vestito Nudo»: il fenomeno Young Signorino Cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove canzoni? «Mi è presa la voglia di esplorare i ritmi del Sud del mondo. Ho fatto un viaggio tra Miami, Cuba e Brasile, accompagnato da alcune letture e ascolti che mi hanno molto influenzato. Mi è venuta voglia di fare qualcosa che ...