Dl Dignità | slitta ancora la stretta sui contratti a termine in corso L' urgenza dov' era?

Decreto Dignità - voucher per agricoltura e piccoli alberghi. Contratti - la stretta slitta a novembre : MILANO - Sarà obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli apparecchi da gioco in modo da impedire l'accesso dei minori. E' quanto prevede un emendamento riformulato e ...

Decreto Dignità a rilento in commissione : l’arrivo in Aula alla Camera slitta di 4 giorni. Voto finale atteso per il 2 agosto : Il Voto in Aula sul Decreto Dignità finisce un po’ più in là. L’esame del testo nelle commissioni Lavoro e Finanze, alla Camera, va avanti a rilento. E così slitta anche l’arrivo nell’Aula di Montecitorio: da giovedì 26, com’era stato programmato, a lunedì 30, con il via libera definitivo atteso per il 2 agosto. Al Senato il Decreto Dignità sarà quindi esaminato dal 6 agosto, verosimilmente fino al 10. Se i tempi si ...

Decreto Dignità : la discussione in Aula slitta al 30 luglio : Continua la telenovela del Decreto dignità e al centro ancora rinvii. slitta al 30 luglio nell’Aula della Camera l’inizio dell’esame del testo. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 30 luglio dalle 12 si terrà la discussione generale sul provvedimento. Le votazioni proseguiranno nelle giornate del 31 luglio e dell’1 e del 2 agosto, quando è previsto il voto finale: verrà preceduto dalle ...

Decreto Dignità - è scontro : slitta l'esame in aula : Per ora i lavori vanno al rallentatore. Tanto che il governo ha deciso di posticipare alla settimana prossima l'arrivo in aula del provvedimento: l'esame comincerà il 30 luglio, il voto finale è ...

Decreto Dignità - Camera : discussione del testo slitta al 30 luglio : slitta al 30 luglio nell'Aula della Camera l'inizio dell'esame del dl dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 30 luglio dalle 12 si terrà la discussione generale sul ...

Il Decreto Dignità Di Maio slitta ad agosto : Finisce al 30 luglio nell’Aula della Camera l’inizio dell’esame del dl Dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di

Slitta ancora dl Dignità : "Al voto dal 2 agosto" : Il dl Dignità subisce un nuovo stop. Dopo i rallentamenti con cui è arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi e poi su quello di Sergio Mattarella, il decreto sul lavoro messo a punto da Luigi Di Maio resta "arenato" nelle commissioni Lavoro e Bilancio della Camera. Il provvedimento doveva arrivare all'esame dell'Aula in questi giorni per permetterne l'appovazione entro il weekend, ma è il suo approdo nell'Emiciclo è Slittato al 30 luglio. Questo ...

Il decreto Dignità slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Il dl Dignità slitta alla Camera al 26 luglio : Roma, 19 lug., askanews, - L'approdo in aula alla Camera del dl dignità protebbe slittare di due giorni, dal 24 al 26 luglio per dare più tempo per l'esame del provvedimento alle commissioni Finanze e ...

Spesometro - slitta la scadenza Senza coperture decreto svuotato Leggi la bozza del Dl Dignità : Niente coperture. Lo stop del ministro dell'Economia Giovanni Tria e dei tecnici del Tesoro sulle risorse per finanziare le misure fiscali in favore di professionisti svuota di fatto il decreto dignità. Secondo una delle ultime bozze circolate del primo provvedimento del governo Conte che stasera, ha fatto sapere il vicepremier Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Decreto Dignità : nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

Consiglio dei ministri - slitta il decreto Dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - stop da Tria. Slitta il decreto Dignità | : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai

Nodo risorse - da Tria stop a reddito cittadinanza. Slitta dl Dignità - : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai