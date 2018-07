Dl dignità | ok commissione Testo in aula Camera lunedì

Decreto dignità a rilento in commissione : l’arrivo in Aula alla Camera slitta di 4 giorni. Voto finale atteso per il 2 agosto : Il Voto in Aula sul Decreto Dignità finisce un po’ più in là. L’esame del testo nelle commissioni Lavoro e Finanze, alla Camera, va avanti a rilento. E così slitta anche l’arrivo nell’Aula di Montecitorio: da giovedì 26, com’era stato programmato, a lunedì 30, con il via libera definitivo atteso per il 2 agosto. Al Senato il Decreto Dignità sarà quindi esaminato dal 6 agosto, verosimilmente fino al 10. Se i tempi si ...