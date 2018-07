Dl Dignità | niente rincari per colf e badanti

Decreto Dignità - niente aumento del costo dei contratti per colf e badanti : Approvato emendamento del Pd per non aggravare le famiglie. 'Salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere

Dl Dignità : stop a 180 emendamenti - niente riduzione tasse sulle sigarette elettroniche : Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la ‘tassa sull’acqua’ rientra tra i circa 180 emendamenti al decreto dignità che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità. Alle commissioni Finanze e Lavoro restano da esaminare comunque circa 670 emendamenti, sui quali si dovrebbe iniziare a votare martedì. L'articolo Dl dignità: stop a 180 ...

Decreto Dignità - salta l’emendamento sulle e-cig : niente riduzione di tasse sulle sigarette elettroniche : saltano gli emendamenti al Decreto Dignità in materia di e-cig: le due proposte di modifica volute dalla maggioranza di governo sono state dichiarate inammissibili. Non ci saranno, quindi, la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche e le norme che avrebbero dovuto smantellare la stretta sulle e-cig.Continua a leggere

Decreto Dignità - il governo ci ripensa : niente causale per il rinnovo stagionali : La versione «bollinata» della Ragioneria dello Stato modifica la bozza precedente. Stop al taglio dal Fondo per il pluralismo dell’informazione, Anticipato l’aumento della tassa sui giochi

Decreto Dignità - Di Maio : niente fiducia - ma non arretreremo sulle norme : «Il Parlamento deve avere la possibilità di discutere il Decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma, lo dico da capo politico del M5s, non arretreremo sulle...