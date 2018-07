Dl dignità | in aula lunedì

Decreto dignità a rilento in commissione : l’arrivo in Aula alla Camera slitta di 4 giorni. Voto finale atteso per il 2 agosto : Il Voto in Aula sul Decreto Dignità finisce un po’ più in là. L’esame del testo nelle commissioni Lavoro e Finanze, alla Camera, va avanti a rilento. E così slitta anche l’arrivo nell’Aula di Montecitorio: da giovedì 26, com’era stato programmato, a lunedì 30, con il via libera definitivo atteso per il 2 agosto. Al Senato il Decreto Dignità sarà quindi esaminato dal 6 agosto, verosimilmente fino al 10. Se i tempi si ...

Dl dignità - Salvini : ‘Buon inizio - l’Aula lo renderà più produttivo’. Di Maio : ‘Modifiche? Ok - ma non si annacqui’ : Il decreto Dignità “è un buon inizio poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e produttivo”. Il vicepremier Matteo Salvini ha detto di essere soddisfatto per il primo atto del governo che porta la firma del collega M5s Luigi Di Maio. Ma ha anche dichiarato che “bisogna fare di più” e per questo interverrà l’Aula. “Arginare le delocalizzazioni”, ha detto a margine dell’assemblea ...

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

