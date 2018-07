Dl Dignità | aziende potranno assumere a termine fino al 30% dei lavoratori | tetto su del

Ghiglione : "Aziende rinnovino contratti scaduti. No a utilizzo strumentale del decreto Dignità" : ... segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua: "Sappiamo che, anche in modo strumentale rispetto alla dialettica politica e per fare pressioni rispetto al cambio delle norme,...

Lavoro : Berlusconi - dl Dignità disastroso per aziende : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Io credo che l’eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente agli stati generali di Forza Italia in Abruzzo, in corso a Pescara. “Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle stesse idee e ...

Decreto Dignità - Berlusconi : E' contro le aziende. Di Maio : Lo teme perché penalizza le lobby del gioco : 'Torna il peggio della sinistra dirigista' dice il leader di Forza Italia. 'E' solo preoccupato perché il Decreto è contro le lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue tv. Se ne faccia una ragione'...

Dl Dignità - Berlusconi : ‘E’ contro le aziende - il peggio della sinistra dirigista’. Di Maio : ‘No - contro le lobby care a sue tv’ : Silvio Berlusconi contro il decreto dignità, un atto che “danneggia gli imprenditori” ed è “simbolo dell’ideologia della sinistra dirigista”. L’ex Cavaliere e leader di Forza Italia, in una lettera al Corriere della Sera, ha attaccato e demolito il primo provvedimento dell’esecutivo che porta la firma di Luigi Di Maio: “Sono molto preoccupato”, si legge. “Il governo Conte-Di ...

Berlusconi : "Decreto Dignità è contro le aziende e scritto da chi non ha mai lavorato" : Il leader di Forza Italia scrive al Corriere della Sera: "Faremo di tutto per cambiare questa legge, non è quello che il Centrodestra aveva proposto ai propri elettori"

Imprese e opposizioni all'attacco del decreto Dignità. Di Maio : 'ma noi vogliamo tutelare i lavoratori e le aziende oneste' : 'Così a pagare sono sole le Imprese' contesta Confindustria. Conte prova a rassicurare le aziende: 'Ora misure per la crescita economica' -

Lavoro - Meloni : “Decreto Dignità? Ricetta da partito comunista anni ’80 - non agevola le aziende” : “La Ricetta per creare occupazione proposta da Di Maio ricalca quelle fatte dal partito comunista negli anni Ottanta. Come se per combattere il precariato si dovesse rendere più difficile assumere per le aziende”. A dirlo, alla Camera dei deputati, è Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia. L'articolo Lavoro, Meloni: “Decreto dignità? Ricetta da partito comunista anni ’80, non agevola le aziende” ...

Lavoro : Zoppas (Confindustria Veneto) - decreto Dignità farà chiudere le aziende : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro. Il decreto proposto, mentre apparentemente difende il Lavoro, di fatto indirettamente crea i presupposti che, portando molte aziende a chiudere, produrranno più disoccupazione di quanto il protezionismo possa t