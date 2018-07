Dl dignità | alle slot si giocherà solo con la tessera sanitaria

Decreto dignità - servirà la tessera sanitaria per giocare alle slot : Videopoker come le sigarette acquistate ai distributori automatici: chi vuole giocare dovrà utilizzare la tessera sanitaria. Sarà infatti obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli...

Forza Italia contro il dl dignità. Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Alleanza Coop - bene dl dignità : ANSA, - ROMA, 24 LUG - "Accogliamo con favore le norme che premiano chi investe in Italia e non delocalizza" sottolinea l'Alleanza delle Cooperative che all'assemblea annuale promuove, seppure con ...

Così il decreto dignità rallenterà la crescita : ... che conduca all'approvazione di quei correttivi indispensabili per scongiurare effetti pregiudizievoli del provvedimento sull'economia, salvaguardandone gli obiettivi di fondo.

Dl dignità - audizione Boeri alla Camera giovedì alle 17 - 30 : Roma, 17 lug., askanews, - giovedì 19 luglio, alle ore 17.30, le Commissioni riunite Finanze e Lavoro, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, svolgeranno l'audizione del Presidente ...

Vitalizi - Ilona Staller non ci sta : 'Farò ricorso - è un'offesa alla dignità' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo del porno dagli anni '80 in avanti, divenendo una delle attrici più famose al mondo in quel ruolo. Tanto successo che ha portato poi la Staller ad entrare in parlamento, nel 1985 con l'iscrizione al Partito Radicale, schierandosi in una battaglia contro l'uso del nucleare in Italia. Circa due anni dopo - nel 1987 - arrivò l'elezione a deputata, grazie a 20.000 voti raccolti nel corso ...

Luigi Di Maio - dl dignità : 'Manomessa la relazione tecnica'. Il Mef lo sputtana : 'Balle' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Vitalizi - l ira di Ilona Staller 'Farò ricorso - è un offesa alla dignità' : 'Ilona Staller fa ricorso contro il taglio al Vitalizio. E' stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. E' una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i ...

Le beffe del Decreto dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - risparmi sulla Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Firmato il testo del decreto dignità : esame alle Camere : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha Firmato il testo del “decreto dignità. Il provvedimento è dunque pronto per la