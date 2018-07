huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla, per Salvini 'si deve andare avanti' - dalbertiv : RT @HuffPostItalia: Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla, per Salvini 'si deve andare avanti' - HuffPostItalia : Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla, per Salvini 'si deve andare avanti' - mauromarcellini : RT @mauromarcellini: 'E il mare cancella sulla sabbia i passi degli amanti divisi.'/J.Prévert #VentagliDiParole #PoesiaeVita @AerariumL htt… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tav no, per i 5. Tav sì per la Lega. Lo schema è consolidato e rischia di provocare fratture in seno alla maggioranza a sostegno del Governo Conte. Proprio il presidente del Consiglio, secondo quanto scrive La Repubblica, sarebbe convinto a seguire Luigi Di Maio e i 5nel progetto di bloccare al più presto la Tav Torino-Lione, tema molto sentito dall'elettorato pentastellato. Scrive il quotidiano:C'è già una scadenza, l'autunno, per mettere con una legge la parola fine all'alta velocità italo-francese. ... "Tutto nasce da un sondaggio ultrariservato, rimbalzato dai piani alti del Movimento fin nel cuore dell'esecutivo. Sostiene che tre questioni — Tav, Ilva e Tap — sono i principali ostacoli al consenso pentastellato. Per reagire, Di Maio ha deciso di calare la ghigliottina almeno su uno dei tre nodi, in modo da ...