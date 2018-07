Disney | via libera azionisti acquisto asset 21st Century Fox

Disney - via libera degli azionisti ad acquisizione Fox : Gli azionisti di Fox e Walt Disney hanno dato il via libera all'accordo fra le due società, in base al quale la major di Topolino rileverà gli asset di intrattenimento della 21st Century Fox per 71,3 ...

I Walt Disney Studios hanno licenziato il regista James Gunn dopo che sono stati scoperti alcuni suoi vecchi tweet considerati offensivi. Gunn avrebbe dovuto occuparsi della sceneggiatura e della regia del film di supereroi Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo aver scritto e diretto

Play Disney Parks è un'applicazione ideata per intrattenere gli avventori dei parchi a tema Disney mentre sono in coda in attesa di divertirsi con le varie attrazioni. L'applicazione sfrutta il GPS e il bluetooth per offrire ai visitatori in coda un diversivo per ingannare l'attesa con un intrattenimento personalizzato in base al luogo del parco in cui si trovano.