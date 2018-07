Disgelo con Pyongyang | tornano i resti dei soldati Usa

Torino - il Museo Egizio invita Salvini : Disgelo dopo la polemica sugli sconti agli arabi. Lui promette : "Verrò presto" : La mossa della presidente Christillin durante la finale mondiale a Mosca: il ministro accetta e conferma l'indomani via sms

Torino - il Museo Egizio invita Salvini : Disgelo dopo la polemica sugli sconti agli arabi. Lui promette : "Lo farò presto" : La mossa della presidente Christillin durante la finale mondiale a Mosca: il ministro accetta e conferma l'indomani via sms

Nato - Trump-Merkel : scontro e Disgelo/ “Usa-Germania ottimi rapporti” : Conte al Vertice “minacce fronte Sud” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del Vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Aquarius - Disgelo Macron-Conte : domani vertice Parigi/ Video - “nuove iniziative insieme sui migranti” : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Migranti - Disgelo tra Italia e Francia : Macron telefona - Conte andrà a Parigi : Una telefonata cordiale, nella notte. Ad alzare la cornetta è stato Emmanuel Macron dopo che per ore le istituzioni Italiane chiedevano un gesto riparatore alle parole offensive pronunciate in seguito alla decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius. Dall'Eliseo hanno subito fatto sapere che i toni scambiati con Giuseppe Conte sono stati "cordiali". "Il presidente francese - trapela da Palazzo Chigi - ha ...

Aquarius - Disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Migranti - Disgelo Italia-Francia sul caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa. La conferma, dopo ore di...

Migranti - Di Maio : telefonata Macron-Conte primo segnale Disgelo : Roma, 14 giu. , askanews, 'La notte ha portato consiglio. Aspettiamo adesso il presidente Conte cosa deciderà. Io lo reputo un primo segnale di disgelo'. Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di Disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di Disgelo» : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius