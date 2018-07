DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video SKY prove libere live | Vettel Il miglior

DIRETTA FORMULA 1 GP GERMANIA/ F1 streaming video SKY gara live : chance Vettel - Hamilton “teme” la Ferrari : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp GERMANIA 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).Quando mancano 20 giri al termine del Gran Premio di GERMANIA ci sono due Ferrari al comando, ma tutto potrebbe cambiare con l'arrivo della pioggia! Al 26^ passaggio Vettel imbocca la via dei box per effettuare il cambio gomme, il tedesco non poteva tardare ulteriormente la sosta altrimenti ...

DIRETTA FORMULA 1 oggi : la gara in tv e streaming su Sky e differita su Tv8 : oggi, domenica 22 luglio, nuovo appuntamento da non perdere con la Formula 1 2018. In programma c'è la nuova gara del Gran Premio di Germania: dopo un anno di stop si tornerà infatti a correre anche sul circuito tedesco. La gara è in programma questo pomeriggio e potrà essere seguita in Diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky ma anche in streaming con l'app Sky Go e successivamente sarà trasmessa anche in differita sul canale free ...