Di Maio | bonus assunzioni per i contratti stabili

: Lavoro, Di Maio: il contratto a tempo indeterminato deve diventare la normalità - Agenzia_Ansa : Lavoro, Di Maio: il contratto a tempo indeterminato deve diventare la normalità - GianlucaVasto : Di Maio, 300 mln per bonus assunzioni - Ultima Ora - - gabrieligm : +++ attenzione +++ arriva il bonus dello 0,5%!!! Su 1600 euro è pari a 8 (otto) euro. Dopo gli 80 euro di Renzi,… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ilè il prossimo obiettivo del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di, ribattezzato da Renzi "ministro della disoccupazione" dopo il varo del Decreto dignità: "saranno trecento milioni di euro all'anno e gli imprenditori che assumono avranno un incentivo: stiamo parlando anche del 10% del costo del lavoro" dice Diche aggiunge "nella legge di bilancio ce ne metteremo molti di più". Ilandrà a quegli imprenditori che assumono a tempo indeterminato. A In Onda su La7 ieri Diha parlato dell’opposizione al Decreto dignità come lotta da parte di chi vuole mantenere in condizioni di estrema precarietà lavorativa i giovani. Secondo il ministro la "battaglia contro il decreto dignità la sta facendo Confindustria che ha dentro le grandi aziende di Stato non i piccoli imprenditori, le lobby e le opposizioni che hanno ...