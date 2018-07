Decreto terremoto blindato | occasione persa per i territori

Terremoto - governo : rilievi Colle in Decreto proroghe : Il governo accoglierà i rilievi del Presidente Mattarella sul provvedimento Terremoto probabilmente nel decreto proroghe. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza, che sottolineano come i ...

Mattarella firma il Decreto Terremoto : Il presidente ha scritto al premier Conte segnalando alcune criticità che, pur non essendo incostituzionali, suscitano perplessità e potrebbero vanificare la validità del provvedimento -

Mattarella firma Decreto terremoto e scrive a Conte : ecco il testo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato ieri, 24 luglio, il “Decreto Terremoto“, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetti di criticità. È quanto si legge in una nota del Quirinale. È stata quindi pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione (legge 24 luglio 2018 ...

Decreto terremoto - Mattarella promulga ma scrive a Conte : “Forti perplessità e criticità - il governo valuti un intervento” : “Aspetti di criticità” che “pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità“. A sottolinearli è il capo dello Stato Sergio Mattarella, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte per annunciargli di aver promulgato la legge di conversione del Decreto terremoto che contiene “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni ...

Matita blu del Quirinale sul Decreto terremoto : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data 24 luglio la legge di conversione, con modificazioni, del decreto terremoto e ha contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetto di criticità.È quanto si legge in una nota del Quirinale. Questo il testo della lettera:"Signor presidente- scrive il capo dello stato ho promulgato in data odierna la legge ...

La rabbia della Meloni per il Decreto terremoto : "È l'ennesima presa in giro" : Giorgia Meloni randella il governo Conte per il decreto terremoto approvato dall"esecutivo. Che il leader di Fratelli d"Italia etichetta, senza mezzi termini e senza appelli, come "una grande delusione".L"attacco frontale al provvedimento arriva su Facebook, con un breve video nel quale la politica romana fa la sua arringa: "Una grande delusione ci arriva oggi dal governo sul tema del terremoto, perché il decreto sul terremoto non rappresenta ...

Approvato il Decreto terremoto. Meloni : “Nessun cambiamento - solo prese in giro” : La Camera, con voto bipartisan, ha Approvato in via definitiva il decreto terremoto. Previsto la slittamento di molte scadenze per adempimenti, in particolare fiscali, al 31 dicembre 2018. Sanatoria per casette abusive e piccoli abusi. Sbloccata la ricostruzione delle chieste. Escluse molte richieste dei terremotati.Continua a leggere

Dl Terremoto - Conte : "Governo è dalla loro parte"/ Decreto è legge - Salvini : "giustizia per terremotati" : Dl Terremoto, Conte: "Governo è dalla loro parte". Il Decreto è legge dopo l'ok alla Camera, il presidente della Camera sottolinea: "importante segnale di unità e attenzione a Centro Italia"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : via libera al Decreto alla Camera - 398 sì : La Camera ha approvato con 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario, il ddl di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, (n. 55), contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dalle scosse di Terremoto in Centro Italia. Il via libera del Parlamento è definitivo, non avendo Montecitorio modificato il testo approvato pochi giorni fa dal Senato. Il commissario alla ricostruzione ...

Decreto terremoto - il voto slitta a domani : è battaglia sugli emendamenti : La risposta del Governo, rappresentata dal sottosegretario all'Economia Laura Castelli, è stata negativa, rimandando le questioni economiche alla Legge di bilancio. «Ci sono emendamenti su cui ...

Decreto terremoto - sit-in dei comitati : “Mancano nostre proposte - da nuovo governo ci aspettavamo più concretezza” : “Prima delle elezioni, i rappresentanti dell’attuale governo erano molto critici, giustamente, con il vecchio esecutivo che in due anni ha fatto solo danni nel post-sisma del Centro Italia. Abbiamo cambiato governo, ora dobbiamo cambiare rotta”. Una delegazione dei comitati formati dai cittadini colpiti dal terremoto Centro Italia si è riunita questa mattina, martedì 17 luglio, in un sit-in davanti a Montecitorio. “La situazione è vecchia, ci ...

Decreto terremoto - un'occasione persa : un'occasione persa. L'approvazione della conversione in legge del Decreto terremoto poteva essere davvero una svolta verso una ricostruzione rapida, ma sicura e di qualità. Sembra però che così non sarà visto che il provvedimento è di fatto blindato. Nessun emendamento accolto, nessuna modifica possibile. Una fiducia di fatto targata "governo del cambiamento".Eppure la politica ha il dovere di dare risposte ...

Decreto terremoto - alla Camera la discussione ma il governo è assente : seduta sospesa. Alla ripresa le proteste di Pd e FI : La seduta Alla Camera, con all’ordine del giorno la discussione generale del Decreto legge sul terremoto, sarebbe dovuta cominciare alle 14 di lunedì 16 luglio. Il primo a dover prendere la parola, pronto tra le fila del centrodestra, era il deputato Simone Baldelli. Tuttavia i banchi del governo erano vuoti, così il vicepresidente del Pd, Ettore Rosato, è stato costretto a sospendere i lavori. La discussione è ripresa qualche minuto più ...