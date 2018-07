Decreto Dignità | salta tetto dei 36 mesi per i precari nella scuola

Decreto Dignità - voucher per agricoltura e piccoli alberghi. Contratti - la stretta slitta a novembre : MILANO - Sarà obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli apparecchi da gioco in modo da impedire l'accesso dei minori. E' quanto prevede un emendamento riformulato e ...

Decreto Dignità - niente aumento del costo dei contratti per colf e badanti : Approvato emendamento del Pd per non aggravare le famiglie. 'Salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere

Anpal servizi aggira il Decreto Dignità e lascia a casa una neo-mamma per non assumerla a tempo indeterminato : La società Anpal servizi, costola dell'agenzia nazionale per le politiche attive del ministero del Lavoro, si è avvalsa delle norme previste dal decreto dignità non per stabilizzare i lavoratori precari che da anni operano in azienda, ma al contrario per mandare a casa due lavoratrici in scadenza. Tra le vittime del provvedimento c'è Valeria, 35enne diventata mamma lo scorso 9 luglio, a cui è stato comunicato il mancato rinnovo del contratto a ...

Decreto Dignità - servirà la tessera sanitaria per giocare alle slot : Videopoker come le sigarette acquistate ai distributori automatici: chi vuole giocare dovrà utilizzare la tessera sanitaria. Sarà infatti obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli...

Decreto Dignità - Renzi come Berlusconi : “È un decreto disoccupazione - Di Maio mette in difficoltà le imprese” : Matteo Renzi come Silvio Berlusconi. Il giudizio dell’ex premier e segretario Pd sul decreto Dignità del governo Conte è praticamente identico a quello del leader di Forza Italia, che lo aveva definito “un male per le imprese, i lavoratori e l’occupazione” e aveva detto che creerà “più disoccupati e più sfruttati“. Intervistato dal Sole 24 Ore, Renzi afferma che “lo chiamano Dignità ma è un decreto ...

Luca Zaia guida la rivolta veneta al Decreto Dignità (e a Di Maio) : La rivolta è iniziata. Industriali, imprenditori e artigiani sono sul piede di guerra. A incarnare il malessere nei confronti del governo gialloverde, che in queste ore sta partorendo il decreto Dignità, è il Veneto. Dopo che ben seicento industriali si sono schierati contro il vice premier Luigi Di Maio, il governatore leghista, Luca Zaia, si è messo alla tesa della protesta. "Non può restare così com'è uscito dal consiglio dei ministri, deve ...

Padoan : 'Dl dignita'? Dovrebbero chiamarlo Decreto punizione' : Roma, 26 lug., AdnKronos, Il decreto dignita' 'dovrebbe essere chiamato 'decreto punizione''. E' quanto afferma a SkyTG24 Economia l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. 'Questo decreto continua Padoan introduce degli impedimenti al fare impresa: invece che introdurre incentivi per il lavoro a tempo indeterminato blocca la possibilita' di ...

Berlusconi : «Salvini fermi il Decreto dignità».La replica : «Non blocco nulla» : «Vi dico subito che, guardando alla situazione attuale e a quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà». Lo ha detto Silvio Berlusconi, aprendo a Montecitorio l'assemblea ...

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi Decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il 'Decreto disoccupazione' (2) : (AdnKronos) - "In questa situazione - rimarca il segretario Veneto - il governo dovrebbe muoversi per favorire l’occupazione, non per contrarla. Invece ha scelto una presa di posizione ideologica. Il decreto assicura maggiori garanzie formali che gli imprenditori aggireranno semplicemente evitando d