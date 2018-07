Decreto dignità | Matteo Renzi | “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di

Luca Zaia guida la rivolta veneta al Decreto dignità (e a Di Maio) : La rivolta è iniziata. Industriali, imprenditori e artigiani sono sul piede di guerra. A incarnare il malessere nei confronti del governo gialloverde, che in queste ore sta partorendo il decreto Dignità, è il Veneto. Dopo che ben seicento industriali si sono schierati contro il vice premier Luigi Di Maio, il governatore leghista, Luca Zaia, si è messo alla tesa della protesta. "Non può restare così com'è uscito dal consiglio dei ministri, deve ...

Padoan : 'Dl dignita'? Dovrebbero chiamarlo Decreto punizione' : Roma, 26 lug., AdnKronos, Il decreto dignita' 'dovrebbe essere chiamato 'decreto punizione''. E' quanto afferma a SkyTG24 Economia l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. 'Questo decreto continua Padoan introduce degli impedimenti al fare impresa: invece che introdurre incentivi per il lavoro a tempo indeterminato blocca la possibilita' di ...

Berlusconi : «Salvini fermi il Decreto dignità».La replica : «Non blocco nulla» : «Vi dico subito che, guardando alla situazione attuale e a quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà». Lo ha detto Silvio Berlusconi, aprendo a Montecitorio l'assemblea ...

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi Decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il ‘Decreto disoccupazione’ : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – “Uniti per chiedere il ritiro immediato del ‘decreto disoccupazione'”. Il segretario regionale del Pd Veneto, Alessandro Bisato, ribattezza così il provvedimento del ministro del lavoro Di Maio e fa un appello a tutte le forze sociali, ai sindacati, alle associazioni di categoria e ai parlamentari veneti per un lavoro comune per cancellare uno dei “provvedimenti più assurdi che a ...

Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il ‘Decreto disoccupazione’ (2) : (AdnKronos) – “In questa situazione – rimarca il segretario Veneto – il governo dovrebbe muoversi per favorire l’occupazione, non per contrarla. Invece ha scelto una presa di posizione ideologica. Il decreto assicura maggiori garanzie formali che gli imprenditori aggireranno semplicemente evitando di assumere personale e non rinnovando i contratti a tempo determinato in essere. O, peggio, potrebbero impaurirsi ...

Decreto dignità - disastro della maggioranza sui diplomati magistrale : Sulla vicenda dei diplomati magistrale, il Governo aveva lasciato libero il Parlamento di adottare la soluzione migliore per risolvere il problema dei docenti inseriti nelle GaE dopo l'Adunanza ...

Dal GDPR al Decreto dignità : ecco come sta cambiando il gioco online : Mentre stiamo ancora imparando le regole di un futuro indubbiamente dominato da Internet, ci sono alcuni trend che durante questo

Nel Decreto dignità sanatoria per oltre 43mila maestre elementari : La commissione Lavoro della Camera ha approvato l’emendamento dei relatori che retrocede dal tempo indeterminato al contratto a termine fino al 30 giugno 2019 le assunzioni disposte nel frattempo...