DeA Capital | Fondo Alpha accetta una proposta acquisto immobili a Roma

finanza.lastampa

: DeA Capital RE approva le relazioni semestrali dei fondi | Fondi immobiliari Chiusi e SIIQ - - FondiImmChiusi : DeA Capital RE approva le relazioni semestrali dei fondi | Fondi immobiliari Chiusi e SIIQ - - Inviceonline : DeA Capital Alternative Funds SGR lancia il fondo IDeA Agro - AScaringella : Di Tanno e McDermott Will&Emery con DeA Capital nel lancio del fondo IDeA Agro -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il CdA di DeAReal Estate SGR S.p.A., hato unairrevocabile dideglisiti in" Via Capitan Bavastro n. 174 e Via Cristoforo Colombo n. 44, costituenti ...