De Vito | Atac deve rimanere pubblica | tribunale zittisce politici

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma – “Il concordato preventivo in continuita’ e’ stato ammesso dalfallimentare di Roma. Una decisione che mette un punto ai fiumi di parole che abbiamo sentito in questi mesi dai soloni della politica che hanno assistito, e spesso anche contribuito, al dissesto dell’azienda di trasporto pubblico di Roma”. “Avevamo ragione a pensare che questo fosse l’unico strumento per risanare i conti die dare nuovo impulso alla societa’, nel rispetto delle regole e tutelando al massimo i lavoratori. Nonostante il miliardo e trecento milioni di euro di debito ereditato, le carenze strutturali e i mezzi vetusti, abbiamo deciso con coraggio di salvare l’azienda da facili svendite: il serviziopubblico. Avanti cosi’, siamo sulla strada giusta”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea ...