De Laurentiis sbotta | nel mirino il sorteggio del calendario di Serie A

: #DeLaurentiis sbotta, nel mirino il sorteggio del calendario di #SerieA - CalcioWeb : #DeLaurentiis sbotta, nel mirino il sorteggio del calendario di #SerieA - ateneodance : RT @areanapoliit: De Laurentiis sbotta: ''Fino a quando avra' questi agenti non verra' mai al Napoli!'' - SiamoPartenopei : De Laurentiis sbotta: 'Fino a quando avrà questi agenti non verrà mai al Napoli!' -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo”. Il presidente del Napoli, Aurelio De, critica ildellaA effettuato ieri a Milano. “Le mogli dei calciatori sono così belle, delle attrici, bisognerebbe organizzare anche un’estrazione con loro, a sorpresa, visto che la Lega non sa armonizzare e organizzare -prosegue il numero uno del club azzurro-. Sky ha sempre saputo trovare cornici sensazionali, lo faccia e organizziamo uno spettacolo che non duri più di 20-30 minuti. Lo spettacolo di ieri sera era di una noia mortale. Il pubblico voleva sapere solo quando doveva giocare e con chi giocare, il resto era fuffa”. ...