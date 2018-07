David Guetta | “Don’t Leave Me Alone” ft Anne-Marie è il singolo che anticipa il nuovo

Don’t Leave Me Alone è il nuovo singolo di David Guetta con Anne-Marie - anticipa il nuovo album : Si intitola Don’t Leave Me Alone il nuovo singolo di David Guetta che anticipa l'album di prossima pubblicazione. A poche ore dal rilascio su YouTube, il lyric video ha superato quota 415.000 visualizzazioni e segue il successo di Flames, tra i brani più suonati in radio in Italia. Flames è inoltre stato certificato disco di platino nella penisola e in Don’t Leave Me Alone vede il suo successore, anticipazione del settimo album in studio di ...