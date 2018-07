Danni nel palazzo | poi rubano il gatto | la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene

Maltempo : nell’alessandrino da maggio 500 mila euro Danni : I danni provocati alle aziende agricole dell’alessandrino dai violenti nubifragi che hanno colpito la zona da maggio superano i 500 mila euro. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia, oggi in Commissione. Valmaggia ha quantificato anche i danni alle infrastrutture irrigue del Consorzio sinistra Stura di Demonte nel cuneese, che che ammontano a circa 300 mila euro, e alle strutture degli alpeggi in alta Val Sesia ...

Tav - Toninelli : va migliorata - senza Danni : 10.04 La Tav è un'opera "che abbiamo ereditato. Quando è nata, se ci fosse stato il M5S al governo,non sarebbe stata concepita in maniera così impattante, così costosa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Toninelli a Radio1,condannando "fermamente le proteste incivili". "Il nostro obiettivo è migliorarla. Non vogliamo fare danni economici",aggiunge Torna sull'Alitalia: "Non parlo di nazionalizzazione, ma d'interessi italiani. Dobbiamo ...

Maltempo - Danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano : Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano La forte pioggia ha allagato il pronto soccorso di Chivasso, rimasto chiuso per un paio d’ore. Temperature scese di 10 gradi Continua a leggere L'articolo Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano proviene da NewsGo.

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi Danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo - Danni e allagamenti nel Torinese e nell'Astigiano : La forte pioggia ha allagato il pronto soccorso di Chivasso, rimasto chiuso per un paio d'ore. Temperature scese di 10 gradi

Maltempo - Coldiretti Bologna : Danni a colture nella Bassa Imolese : “danni ingenti” alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese – a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant’Antonio di Medicina – in seguito alle forti piogge del pomeriggio di ieri quando sono caduti 160 millimetri d’acqua tra le 17.30 e le 18.30. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della ...

Piazza Affari limita i Danni nel finale dopo una seduta nervosa. FTSE MIB -0 - 41% : Doppio colpo per il mercato azionario italiano , subito in ribasso in avvio a causa della crisi tra M5S/Lega e il ministro dell'economia Tria, con conseguente balzo dello spread BTP-Bund. Nel corso ...

“Le onde sono arrivate fino al centro città”. Terrore tsunami nel Mediterraneo. Danni incalcolabili nella famosa isola : “Un disastro”. I filmati amatoriali di quei drammatici momenti : Un metro e mezzo di acqua ha invaso le coste di Maiorca e Minorca inondando strade, stabilimenti balneari e resort. Il meteo-tsunami, un fenomeno molto raro simile all’onda anomala generata da terremoti e maremoti, non ha fortunatamente creato Danni alle persone. Terrore e paura tra i turisti alle Baleari, dove nella mattinata di ieri un “mini-tsunami” ha colpito le coste di Maiorca e Minorca, due delle isole dell’arcipelago che comprende ...

Tromba d’aria nel Salernitano : Danni alla rete elettrica : Tromba d’aria danneggia i fili dell’alta tensione. E’ accaduto in località Cioffi, nel comune di Eboli (Salerno). L’ondata di maltempo abbattutasi la scorsa notte su parte del Paese ha causato problemi anche nel Salernitano. Le raffiche di vento, stando ai rilievi effettuati in mattinata dai vigili del fuoco, hanno danneggiato i fili dell’alta tensione, causando l’interruzione dell’energia elettrica in ...

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di Danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano : Danni e disagi a Cornuda - Pederobba - Monfumo e Maser [VIDEO] : Ondata di Maltempo ieri sera nel Trevigiano: un violento temporale ha interessato i Comuni di Maser, Cornuda, Pederobba, Monfumo. I vigili del fuoco sono impegnati da oltre 12 ore nel Comune di Cornuda (Treviso) per l’esondazione del canale Rubianco. I pompieri stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse. Una quarantina le richieste d’intervento in ...

Maltempo a Mantova e nel Bresciano : i Danni di grandine e tromba d'aria : Vigneti distrutti, campi di mais devastati, frutteti ricoperti da tappeti di pere e mele cadute, tetti sfondati: le foto scattate dagli agricoltori e raccolte da Coldiretti Lombardia documentano i danni causati dall'ondata di Maltempo che ha investito le zone del Mantovano e del...