Dalle auto alla soia - cos'è successo e cosa cambia con il summit Usa-Ue : Più che una pace, un armistizio. Il vertice di ieri fra Donald Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si è chiuso con una dichiarazione che congela la guerra commerciale ...

Detrarre l'auto Dalle tasse? Ecco i casi in cui è possibile : E' possibile Detrarre l'auto appena comprata dalle tasse da pagare? Una domanda che spesso ci siamo chiesti un po' tutti. La risposta è sì, ma soltanto in due casi specifici: se siete...

Shock in auto - mentre guida spunta un serpente Dalle bocchette dell’aria condizionata : Brutto spavento per una automobilista 56ene in viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno. mentre era al volante ha visto un rettile sbucare dalle bocchette dell’aria condizionata tra il parabrezza e il cruscotto e si è subito fermata chiamando la polizia.Continua a leggere

Maltempo Romania - auto travolte Dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...

Incivili al porto di Torre del Greco : carrozzina disabili bloccata Dalle auto : Torre DEL Greco - Una lunga catena in ferro, che già di per sè costituisce un ostacolo notevole se sei costretto su una sedia a rotelle. Ma oltre il danno, anche la beffa: decine di auto in sosta ...

ORSO POLARE UCCIDE UN UOMO IN CANADA/ Cercava di difendere le figlie - animale abbattuto Dalle autorità : ORSO POLARE UCCIDE un UOMO in CANADA, Isola di Sentry: il 31enne sbranato dopo aver difeso le figlie. Tragica fine per un UOMO canadese, mangiato vivo dall'animale nordico(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Ambulanza bloccata Dalle auto in via Capraia - muore un 60enne | : Sul decesso avvenuto ieri sera gli agenti della polizia Locale hanno redatto una dettagliata segnalazione alla Procura, che potrebbe aprire un fascicolo di indagine

Blitz al rave - spettatori gettano droga Dalle auto : ... supportati da unità antidroga del nucleo cinofili di San Rossore, hanno fatto controlli in località Pianezzi dove si è svolta lo scorso fine settimana la manifestazione di musica e spettacoli ...

Perché le auto a guida autonoma dovrebbero imparare Dalle api : Un’ape È una vera e propria danza, quella che determina la vita degli insetti tra i più preziosi della terra: le api. La forma “a otto” dei loro movimenti è ben nota a etologi e apicoltori, Perché è il sistema attraverso il quale un’ape è in grado di comunicare alle compagne dove si trova il cibo. “L’ape che cerca il cibo, lo trova. Dopodiché vola indietro, anche per diversi chilometri, memorizzando l’informazione del luogo dove ha trovato ...

Autobus divorato Dalle fiamme : momenti di paura a Milano : Un Autobus Atm della linea 924 è andato a fuoco a Milano: il mezzo è stato divorato dalle fiamme. Minuti di paura per i residenti, è successo nella serata di venerdì 15 giugno in via...

Dalle auto ai macchinari : ?la lista dei dazi Usa alla Cina da 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : Una prima ondata di dazi del 25% colpirà un gruppo di 818 prodotti a partire dal 6 luglio. Seguirà una seconda lista di 284 mercu...

Roma : autobus Atac avviluppato Dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...