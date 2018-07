Dal Vesuvio le prime immagini dell' eclissi | l' astrofisica Sasso | ' Il cielo è sgombro | a

Fiume di detriti e rami bruciati giù Dal Vesuvio : allagamenti a valle : TORRE DEL GRECO. Fiumi d?acqua, detriti e rami bruciati scendono a valle dal Vesuvio : allagata l?area sud della pedemontana. Come era immaginabile, dopo i roghi dello scorso anno, anche...

Pompei - venti monete d'argento nel borsellino del fuggiasco morto fuggendo Dal l'eruzione del Vesuvio : Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento e una chiave in ferro, probabilmente quella di casa. A Pompei - annuncia all'Ansa il direttore del parco archeologico Massimo Osanna - sotto lo scheletro del ...

