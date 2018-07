Dal nord i segnali d’allarme sono veri | occhio

Temporali Dal nord in estensione al Centro-sud entro Lunedì : Evoluzione Meteo Mentre l’anticiclone delle Azzorre, ancora al largo delle coste portoghesi, fatica a rientrare in ambito Europeo, permane una circolazione depressionaria sull’Europa orientale; una saccatura in quota disposta sulla direttiva NE-SO si estende...

Meteo weekend. Italia divisa : temporali al Nord - caldo al sud. Allagato ospeDale di Chivasso : La perturbazione numero 4 del mese ha già fatto i primi danni nel Torinese e nel corso del giorno si farà sentire praticamente su tutte le regioni settentrionali e la Toscana; punte oltre i 35°C al Centro-sud e sulle isole.Continua a leggere

Caldo africano verso il culmine - calo termico a iniziare Dal Nord. Dettagli temperature : Roma - L'area di alta pressione di matrice africana sta raggiungendo l'apice della sua espansione verso il nostro paese, il suo ulteriore avanzamento è aiutato dall'approfondimento di una saccatura atlantica che investirà gradualmente un po' tutta la Penisola temporali anche forti. Il gran gran Caldo ha le ore contate al Nord mentre il Centro ed il Sud dovranno pazientare ancora, il weekend infatti sarà molto ...

SUD E RIPRESA/ Dall'assistenza alla crescita - una spinta anche per le imprese del nord : Il Check Up Mezzogiorno mostra segnali positivi. Per azzerare tutti i gap del Sud è importante puntare sugli investimenti.

C'è un Nord e c'è un Sud. Altro che uscita Dall'Euro : Periodicamente riprende il dibattito sui costi che il nostro paese ha dovuto sopportare a seguito dell'ingresso nell'Unione monetaria e dell'adozione di una valuta comune a un gran numero di paesi europei. Le posizioni in proposito espresse da Lega e M5s durante la campagna elettorale lasciavano stupiti, ma si trattava appunto di una campagna elettorale. Ora appaiono più ondivaghe che mai e lo stupore lascia il passo alla preoccupazione ...

Rapine con auto a noleggio Dalla Sicilia al Nord : bottino a 150 mila euro : Quattro rapinatori fermati dai carabinieri di Treviglio in provincia di Bergamo con l'accusa di aver messo a segno 7 colpi con auto a noleggio

Meteo - temporali e grandinate : il Nord non si libera Dalla morsa del ciclone scandivano : Un vortice di origine norvegese sta influenzando anche parte dell'Italia. La giornata di mercoledì 11 luglio sarà decisamente instabile al Nord e le temperature scenderanno di 5-8 gradi su gran parte delle regioni. Salvo dal maltempo il Centro, al Sud e sulle isole sole e temperature stazionarie.Continua a leggere

Temporali in arrivo Dal nord - . : Roma - PIOGGE E Temporali IN ATTO AL nord - Il nord Italia è interessato da una circolazione ciclonica centrata sulla Germania colma di aria più fresca, che fin da ieri sera ha innescato rovesci e Temporali localmente anche di forte intensità anche in Pianura padana e fin sulla riviera ligure e in Versilia, con fenomeni che proseguono anche in questa mattina in un contesto di cieli molto nuvolosi. Si segnalano accumuli localmente ...

Ferrovie : Trenord - circolazione ripresa Dalle 17 : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Si è concluso alle 17 lo sciopero indetto dai sindacati Orsa Ferrovie e Cub iniziato alle ore 9. Durante l’agitazione sono circolati 2 treni su 3. Lo comunica Trenord, evidenziando che la circolazione è proseguita regolarmente. Ha aderito allo sciopero l’11% del personal

Trenord : venerdì sciopero sindacati Orsa-Cub Dalle 9 alle 17 : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - venerdì 6 luglio dalle ore 9 alle ore 17 è previsto uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Or.S.A. Ferrovie e Cub. "I treni con partenza prima delle ore 9.00 e con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10.00 circoleranno. Previsti autobus per l'eventu

Combinata nordica - le squadre di A e di B in raduno a Planica Dal prossimo 5 luglio : Quattro giorni di raduno per i team “A” e “B” a Planica, Pittin a tirare i gruppi Quattro giorni di raduno per le squadre A e B di Combinata nordica, convocate dal diretore tecnico DFederico Rigoni fino a giovedì 5 luglio a Planica, in Slovenia, dove saranno presenti Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Mirco Sieff e Veronica Gianmoena. In loro compagnia ...

Siria : Giordania fa entrare feriti gravi in ospeDali a nord : AMMAN - Dodici bambini feriti dalle violenze in corso nel sud della Siria sono stati trasferiti in un ospedale nel nord della Giordania per essere curati con urgenza in un ospedale locale. Lo ...

Grandi Laghi del Nord America : il lago Huron visto Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra il lago Huron, il secondo più grande dei cinque Grandi Laghi del Nord America. Delimitato a Nord e ad est dalla provincia canadese dell’Ontario ed a sud e ad ovest dallo stato del Michigan negli Stati Uniti, il lago Huron è stato il primo dei Grandi Laghi ad essere visitato dagli europei nel 1615. Questa immagine mette in risalto le produzioni agricole che ...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti Dalla riforma Lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...