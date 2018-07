Dai concerti allo sport e al mercato Piazza | le | Alpini sarà multitasking

Calcutta - Dai concerti nei bar all’Arena di Verona - in due dischi : conversazione col cantautore che odia settembre e ama il basilico : Chiudere gli occhi e pescare una parola dall’inconscio, così come la suggerisce il caso. Così come potrebbe fare Raymond Queneau, lo scrittore e poeta francese. Oppure qualcuno che, come lui, ama acciuffare le parole da una qualche profondità e portarle in superficie. Calcutta, per esempio, il cantautore di Latina che in due dischi è riuscito a conquistare l’Arena di Verona. Edorado D’Erme, nome all’anagrafe, con il suo ...