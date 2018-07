Da Tav a Tap | grandi opere tra stop and go

Tav o Tap - nord o sud - i dolori del giovane M5s di governo : ma per bloccare mancano i numeri in aula e nei conti pubblici : Tav o Tap? Chi va giù dalla torre: il nord o il sud? I voti presi sulla promessa di bloccare la Torino-Lione o quelli incassati con l'impegno di campagna elettorale di abbandonare il progetto del gasdotto a Melendugno nel Salento? I vertici del M5s al governo hanno capito che dovranno scegliere: non potranno ottenere entrambi gli stop. E mentre sul Tap ormai da giorni cominciano a prendere contromisure per preparare l'elettorato a ...

La Tav non si farà (forse). La Tap invece sì : La Tav non si farà. Secondo quanto riportano oggi i quotidiani Repubblica e La Stampa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte avrebbe deciso di lasciar perdere il progetto su pressione del Movimento 5 stelle. “È una scelta quasi obbligata per il M5S che vive con disagio le proteste degli attivisti locali che fino alle elezioni del 4 marzo erano l’avanguardia territoriale dei grillini contro le grandi opere e che ...

“Tav non si farà” : Conte ‘segue’ M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Il M5s ha già deciso : Dibba o non Dibba - il Tap si farà (e pure la Tav) : Roma. Ci sarà pure chi dubiterà di quel che dice al Foglio Francesco Boccia, e cioè che le parole del suo capocorrente Michele Emiliano – quel suo “appello” al Dibba espatriato perché torni sul suolo natìo, lancia in resta, per riprendere la sua crociata interrotta contro il Tap – sono “nient’altro

Di Battista - su Tap-Tav mi fido ministri : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Sul Tap e sulla Tav, sapete quello che penso, e mi fido dei ministri: sono opere stupide che verranno affrontate nel modo giusto. Ma questo sarà compito dei ministri". Lo ...

