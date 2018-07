Da Samsung | il display per smartphone indistruttibile

Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato dei display : pronto il primo OLED infrangibile : Samsung ha annunciato un'innovazione che potrebbe rivoluzionare il mercato. Dalle parti di Seul, è stato sviluppato il primo display OLED infrangibile L'articolo Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato dei display: pronto il primo OLED infrangibile proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha sviluppato un display oled praticamente infrangibile : (Foto: Samsung display) Potrebbe finire presto l'era dei telefoni che vanno in mille pezzi al primo timido impatto con il pavimento. La promessa è vecchia almeno quanto il primo smartphone, ma questa volta Samsung sembra essere a un passo dal realizzarla: il gruppo coreano ha infatti annunciato in queste ore di aver messo a punto una tipologia di display oled estremamente tenace, che basa la propria capacità di resistere alla rottura su un

Samsung brevetta un innovativo smartphone con display anche sul retro : Una richiesta di brevetto di Samsung presentata al WIPO (l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) illustra una nuova idea di smartphone dalla forma davvero originale. Gli ingegneri della Casa...

Le ultime voci su Samsung Galaxy S10 parlano di cinque fotocamere - sensore sotto il display e tre dimensioni : Nuovi rumor sul conto di Samsung Galaxy S10, il Galaxy del decennale atteso per l'inizio del 2019. A parlare è l'analista Ming-Chi Kuo

Di certo il Samsung Galaxy S10 col lettore impronte in-display : parla DJ Koh : I tempi per l'introduzione di uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo saranno sicuramente maturi per il lancio del Samsung Galaxy S10: questo è quanto si evince sulle pagine di 'PhoneArena.com'. Il produttore asiatico potrebbe introdurre la soluzione anche su dispositivi più economici, come quelli della futura serie Galaxy A (2019), stando a quanto spifferato dal leaker Ice universe. Un discorso che smentisce le precedenti voci secondo

LG brevetta un pennino con display e Samsung uno smartphone con più schermi : Da LG arriva una nuova richiesta di brevetto relativo ad un insolito pennino stilo smart che potrebbe persino arrivare a sostituire lo smartphone

Altri rumors sul Samsung Galaxy X : display pieghevole per due terzi : Aspettavate notizie sul Samsung Galaxy X? Eccovi accontentati. Direttamente dalle pagine di SamMobile, noto punto di riferimento per quel che riguarda le vicende relative ai prodotti del colosso sudcoreano, si legge che il primo dispositivo flessibile del brand asiatico verrà realizzato in un milione di unità per la fine del 2018, per poi essere presentato al MWC 2019 di Barcellona (cosa che costringerà, almeno stando a quanto si intuisce, l'OEM

Nuove indiscrezioni sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e sul display del Samsung Galaxy X : Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Ice Universe, il pennino del Samsung Galaxy Note 9 potrà essere usato anche come un controller Bluetooth

Confermati 3 Samsung Galaxy S10 - differenze display e fotocamera : a cosa servirà il sensore 3D : In arrivo ad inizio 2019 ben tre Samsung Galaxy S10. Il rumor già anticipato un paio di giorni fa sembra trovare conferma nuovamente in queste ore. Il produtttore asiatico sarebbe pronto a presentare un tris di varianti del top di gamma, partendo da un modello (diciamo così) entry level fino ad arrivare al vero device premium dell'anno prossimo. Quali saranno le principali differenze per l'hardware? Con un Samsung Galaxy S10 di appena 5 ...