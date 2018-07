Da Bugs Bunny a Batman | il parco dei record Warner Bros apre ad Abu Dhabi

wired

(Di venerdì 27 luglio 2018) Un totale di 29 giostre, tra richiami al mondo die a quello di, per un investimento complessivo che ha raggiunto e superato il miliardo di dollari. Gli Emirati Arabi hanno ufficialmente dato il benvenuto al nuovissimoWorld Abu, primoa tema indoor (e ovviamente climatizzato) della celebre casa di produzione cinematografica e televisiva, nonché uno dei più grandi in assoluto dell’intero globo. Con un totale di circa 90 mila metri quadrati di attrazioni al coperto. Edificato sull’Isola Yas, una delle più estese isole artificiali di Abu, ilè suddiviso in sei diverse aree tematiche, tra cui quelle di Metropolis e Gotham City ispirate ai fumetti di Dc Comics, insieme con Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch e laPlaza. Giostre, attrazioni interattive e spettacoli di intrattenimento dal vivo vanno ad animare ...